ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на ЦСКА изкупиха половината билети за "Па...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23852213 www.24chasa.bg

В Добрич паднаха 55 литра дъжд на квадратен метър

Дияна Райнова

876
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Авторът

В град Добрич са паднали 55 литра дъжд на кв. метър от неделя около 18 часа до 15 часа в понеделник, съобщават от Хидрометеорологичната обсерватория в града. В област Добрич дъждът средно е между 6-7 и 12-13 литра към 8,30 часа в понеделник.

Днес, 2 ноември, след обяд се увеличиха дъждовете по Черноморието в областта, казват специалистите и добавят, че валежите ще спрат едва във вторник в късния следобед.

В област Добрич валежите се измерват в 7 точки – Шабла, Калиакра, Карапелит, Владимирово, Тервел, Оброчище, Каварна.

От регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" заявиха, че нямат сигнали за наводнения в населени места в област Добрич.

Снимка: Авторът

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента