В Добрич паднаха 55 литра дъжд на квадратен метър

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В град Добрич са паднали 55 литра дъжд на кв. метър от неделя около 18 часа до 15 часа в понеделник, съобщават от Хидрометеорологичната обсерватория в града. В област Добрич дъждът средно е между 6-7 и 12-13 литра към 8,30 часа в понеделник.

Днес, 2 ноември, след обяд се увеличиха дъждовете по Черноморието в областта, казват специалистите и добавят, че валежите ще спрат едва във вторник в късния следобед.

В област Добрич валежите се измерват в 7 точки – Шабла, Калиакра, Карапелит, Владимирово, Тервел, Оброчище, Каварна.

От регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" заявиха, че нямат сигнали за наводнения в населени места в област Добрич.