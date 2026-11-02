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Трима са ранени, след като такси блъсна кон на пътя между Бузовград и Казанлък

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Линейка

Таксиметров автомобил блъсна кон, излязъл внезапно на пътя между село Бузовград и Казанлък. При произшествието са пострадали водачът и двама 17-годишни пътници, но няма опасност за живота им.

Катастрофата е станала на 1 ноември около 5:55 ч. сутринта. Зад волана на автомобила „Тойота" бил 51-годишен мъж, който пътувал в посока Казанлък. На около три километра след Бузовград пред колата внезапно излязъл кон. Шофьорът не успял да избегне сблъсъка и ударил животното.

На място пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. Водачът бил прегледан и освободен, тъй като нямал животозастрашаващи наранявания. Пробата му за алкохол е отрицателна.

Няколко часа по-късно, около 11:40 ч., полицията получила нова информация от Спешна помощ в Казанлък. Двама младежи на по 17 години потърсили медицински преглед и обяснили, че са пътували в катастрофиралото такси.

Тийнейджърите разказали, че напуснали мястото на произшествието още преди пристигането на полицията и медицинските екипи. След преглед и двамата били освободени, без опасност за живота. От полицията не съобщават какво е състоянието на коня след сблъсъка.

Линейка

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