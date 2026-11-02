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Хванаха младеж, ограбил магазин с газов пистолет, докато се готви да обере бензиностанция

Димитър Мартинов
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Младежът ползвал газов пистолет. СНИМКА: Pixabay

19-годишен младеж, обрал магазин с газов пистолет, бе задържан, докато се подготвял с негов приятел да ограби бензиностанция.

На 31 октомври около 0,51 часа мъжът влязъл в денонощен магазин за хранителни стоки на ул. „Тодорини кукли" в София. Бил с черни дрехи и с качулка на главата. Заплашил служителя с пистолет и поискал оборота. Тръгнал си с около 900 евро и няколко кутии цигари, а продавачът подал сигнал в 5-о РУ към СДВР. 

Около 22 часа същата вечер полицаи от районното видели двама мъже в района на бензиностанция на ул. „Челопешко шосе". Те били с маски, ръкавици и качулки, затова униформените ги спрели за проверка. При последвалия обиск у единия, 22-годишен, намерили газов пистолет, а другият мъж - на 19 години, бил известен на полицията във връзка с извършен грабеж.

Оказало се, че двамата се готвят да ограбят бензиностанцията, а 19-годишният е автор на грабежа на магазина. Той е обвинен за случая.

Младежът ползвал газов пистолет. СНИМКА: Pixabay

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