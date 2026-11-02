Условна присъда за шофьор, карал след употреба на амфетамин и метамфетамин в Добрич

Окръжният съд в Добрич потвърди присъдата на 37-годишен мъж, шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин. Той е осъден на една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок, глоба и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за една година.

Мъжът е признат за виновен за това, че на 24 юли 2024 г. в Добрич е управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества или техни аналози – амфетамин и метамфетамин. Употребата е установена по надлежния ред.

Наказанието е наложено от Добричкия районен съд. Освен условната присъда и отнемането на шофьорските му права, подсъдимият трябва да плати и глоба от 255,65 евро.

Съдът е постановил още той да заплати в полза на държавата 8730,99 евро – равностойността на автомобила, с който е извършено престъплението. Колата не е била негова собственост.

Защитникът на подсъдимия е подал жалба срещу присъдата, с което е образувано въззивното производство пред Окръжния съд в Добрич. След цялостна проверка на съдебния акт магистратите са преценили, че жалбата е неоснователна, и са оставили без уважение искането за промяна на присъдата.

Окръжният съд е потвърдил решението на първата инстанция като правилно, обосновано и законосъобразно. Решението на въззивния съд не подлежи на обжалване и протест.