ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори, класиране и програма на 14...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23852419 www.24chasa.bg

На Архангелова задушница Русе ще почете паметта на загиналите български воини

2124
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Община Русе организира възпоменателен ритуал за Архангелова задушница, който ще се състои на 7 ноември /събота/ от 11:30 часа пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци на ул. „Александровска" 120. На този ден България се прекланя пред паметта на загиналите за Освобождението на страната, участниците във войните за национално обединение, както и военнослужещите, отдали живота си в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време, информираха от община Русе. 

В рамките на ритуала ще бъде построен почетен караул, а Общинският духов оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев ще изпълни тържествена музика. Заупокойна молитва в памет на загиналите ще отслужат свещеници от Русенската света митрополия. Водещ на церемонията ще бъде актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов" Венцислав Петков.

Организациите, които желаят да поднесат венец, трябва предварително да заявят участието си на имейл [email protected] до 6 ноември /петък/. Възможност за поднасяне на венци ще има и след приключване на официалната церемония, като в този случай участието няма да бъде предварително обявявано от водещия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента