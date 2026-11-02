На Архангелова задушница Русе ще почете паметта на загиналите български воини

Община Русе организира възпоменателен ритуал за Архангелова задушница, който ще се състои на 7 ноември /събота/ от 11:30 часа пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци на ул. „Александровска" 120. На този ден България се прекланя пред паметта на загиналите за Освобождението на страната, участниците във войните за национално обединение, както и военнослужещите, отдали живота си в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време, информираха от община Русе.

В рамките на ритуала ще бъде построен почетен караул, а Общинският духов оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев ще изпълни тържествена музика. Заупокойна молитва в памет на загиналите ще отслужат свещеници от Русенската света митрополия. Водещ на церемонията ще бъде актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов" Венцислав Петков.

Организациите, които желаят да поднесат венец, трябва предварително да заявят участието си на имейл [email protected] до 6 ноември /петък/. Възможност за поднасяне на венци ще има и след приключване на официалната церемония, като в този случай участието няма да бъде предварително обявявано от водещия.