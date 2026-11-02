Съдът отне над 1,56 млн. евро от турчин заради недоказан произход на средствата

Апелативен съд – София уважи изцяло иск на Комисията за отнемане в полза на държавата на 1 562 865 евро от турски гражданин. Магистратите са приели, че представените от него документи за законния произход на средствата са недостоверни.

Решението е от 22 октомври 2026 г. и е постановено след проверка на доказателствата, събрани в хода на съдебното производство. Част от тях са получени чрез международно сътрудничество и обмен на информация с чуждестранни компетентни органи, съобщават от Комисията.

Проверките са установили, че лицето, посочено като извършило нотариалните заверки на документите, не фигурира в украинския регистър на нотариусите. Открити са и несъответствия около дружество, за което ответникът твърди, че му е предоставило парите по договор за заем.

Според информацията от украинските власти дружеството не е подавало финансови отчети, не е декларирало доходи и не са открити банкови сметки на негово име през периода на съществуването му.

Затова съдът е приел, че документите не доказват реално осъществена сделка и не могат да удостоверят законния произход на сумата. В мотивите си магистратите посочват, че е житейски нелогично дружество без активи и наличен капитал да отпусне на физическо лице толкова голям заем в брой.

По делото е представена и осъдителна присъда срещу турския гражданин за престъпление по чл. 251 от Наказателния кодекс, свързано с недекларирани парични средства. Съдът е взел предвид и данни за регистрация на мъжа в Румъния във връзка с извършена фалшификация, както и криминалистични регистрации в Турция за трафик на мигранти.

Според съда присъдата, разгледана заедно с останалите доказателства, обосновава извода за незаконния произход на имуществото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му.