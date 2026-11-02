Мъж уби куче с ритник пред стопанина му в София (Видео)

Кнопа! Това е името ѝ! Беше на 9 години! Само 3 кг! Уби я неадекватен съсед! Днес, в 21:00 часа, в района „Кръстова вада", ъгъла на улиците "Ивайло Петров" и "Иван Колев", мъж уби кучето ми, докато мъжът ми го разхождаше по улицата, само защото минаваше покрай къщата, в която живее.

Това написа в социалните мрежи собственичката на убитото куче Снежана. Свидетели в социалните мрежи разказват подробности за убийството.

Кнопа е йоркширски териер, 3 кг. Много е гальовна и мила и не проявява никаква агресия, разказва Снежана. Веднага след убийството семейството се обадило в полицията и заявява, че ще търси правата си по законов път.

Видеозапис от случая.

"Това не е първият път, когато този човек се държи така! Той е опасен! Утре може да е друго куче, или може би дори дете, което се вози близо до него на тротинетка", убедена е Снежана.

Съседи разказват подробности за фаталната вечер. Малвина Йовческа разхождала кучетата си на същата улица около 20:30 часа. "Преживях нещо, което за първи път ме накара да изпитам истински страх в собствения си квартал", пише Малвина в социалните мрежи.

"Докато разхождах кучетата си на ул. "Ген. Иван Колев" 31, мъж, който вървеше зад мен, започна да ми прави забележки, че се намирам на "частна собственост" (а аз бях на тротоара) и трябва да си разкарам кучетата. След като му отвърнах, че никъде не пише частна собственост и това е доста застроен квартал и не е той човека, който да ми казва къде да вървя", разказва жената.

Тя продължила напред, след което мъжът побутнал едното куче с крак. "Казах му, че ако докосне отново кучето ми ще го наритам, той ми каза да се махам да не ме нарита той мен", пише Малвина.

След това преминала на отсрещния тротоар и видяла как същият мъж се насочва към Стопанина на убитото с ритник куче.

"Последва спор, а след секунди въпросният мъж нанесе зверски ритник на кученцето, то отхвръкна в паркирана кола, падна на земята и започна да се гърчи и умря на място. Последва бой между двамата мъже. Аз бях в шок, плачех, треперех и се опитвах да се свържа с полицията. Нападателят избяга, полицията пристигна, дадох показания и бяха прегледани записите от камерите", пише Малвина.

"Не мога да разбера в какъв свят живеем, в който една обикновена разходка може да се превърне в такъв кошмар. В който човешката злоба и агресия могат да бъдат толкова безгранични, че някой да посегне на едно напълно беззащитно същество заради тревна площ. Мъчно ми е. Страх ме е. И ме боли, че съществуват хора, способни на подобна жестокост", допълва тя.

Според Наказателния кодекс за убийство на животно се предвижда лишаване от свобода от една до пет години, а при особена жестокост наказанието е по-голямо.