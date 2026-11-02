ГЕРБ предлага компенсациите за скъпия ток за бизнеса да се изплащат всеки месец

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ПГ на ГЕРБ-СДС внася в Народното събрание предложение компенсациите за високите цени на електроенергията да се изплащат всеки месец, а не както досега – на 10 месеца. Това обяви народният представител Жечо Станков.

По думите му инфлацията остава най-големият проблем за всяко домакинство, а повишаването на цените на стоките от първа необходимост вече е видимо във всеки магазин, информираха от партията.

„Ако предложението на ГЕРБ не бъде прието, този месец сметките за ток на бизнеса ще бъдат два пъти и половина по-високи в сравнение с лятото тази година", предупреди Станков.

Той подчерта, че компенсации ще получават всички представители на малкия и средния бизнес – от фризьорския салон до кварталния магазин.

„Това е решението – ежемесечно получаване на компенсация, която ще даде предвидимост на разходите за енергия на бизнеса. Това ще дръпне ръчната спирачка на инфлацията", категоричен беше народният представител от ГЕРБ.