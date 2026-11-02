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Затвориха хижа "Мальовица" в Рила, наемателят напусна

Тони Маскръчка

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Хижа "Мальовица". СНИМКА: Фейсбук

Хижа „Мальовица" временно преустановява работа, съобщиха от Българския туристически съюз и благодариха на досегашните стопани. В БТС е постъпило искане от Николай Марков, управител на фирмата наемател, и договорът за наем на хижата е прекратен по взаимно съгласие. Днес обектът е бил предаден на Българския туристически съюз с приемо-предавателен протокол.

"Изразяваме искрената си благодарност към Николай, Вени и целия им екип за дългогодишния труд, гостоприемството и постоянните грижи за едно от най-обичаните места в Рила. Да поддържаш високопланинска хижа изисква отдаденост, упоритост и ежедневни усилия, които често остават невидими за посетителите. Високо ценим техния принос за обновяването на хижата, за добрите условия и за топлото посрещане на поколения планинари", написаха от БТС в профила във фейсбук.

Припомнят, че признание за работа на досегашните наематели са отличията в кампанията „Хижа на годината". През 2025 г. „Мальовица" спечели първо място в категорията „Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт", а Николай Марков бе класиран на трето място в категорията „Хижар за пример". 

Хижа „Мальовица" временно няма да работи и няма да приема посетители за нощувка и хранене. Отправя се апел към туристите да съобразят плановете и маршрутите си с това обстоятелство. "Разбираме значението на хижата за планинарите, алпинистите и всички, които провеждат обучения и преходи в Мальовишкия дял на Рила. Ще направим всичко възможно да обявим конкурс за нов наемател в най-кратки срокове", допълват още от БТС.

Хижа "Мальовица". СНИМКА: Фейсбук

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