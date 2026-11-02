Крум Зарков: Да се твърди, че Йотова е антиевропеец, е нелепо

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Илияна Йотова беше единственият кандидат на тези избори, получил официална подкрепа от европейска партия - групата на европейските социалисти. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в интервю пред БТВ.

"Тя е един от политиците с най-добри контакти в Европа. Да се твърди, че ще е антиевропеец, е нелепо. Нейното ехо ще се чува от европейските институции", коментира Зарков.

Той подчерта, че Йотова ще изпълнява в пълнота правомощията си като президент и ще бъде коректив на властта.

"Илияна Йотова показа какво може. Ние имаме нужда от президент, който да смекчава напрежението и да търси консенсусите", заяви председателят на БСП.

Зарков припомни, че БСП първа е подкрепила Йотова.

"Ние първи подкрепихме г-жа Йотова и показахме, че сме една от най-силните партии. Ние сме доволни и признаваме приноса на всички други партии", каза още Крум Зарков.

Той поздрави и Андрей Гюров за това, че се е обадил на Илияна Йотова вечерта след изборите.

Зарков коментира и промените в Конституцията, свързани с правомощията на държавния глава.

"Необмислените промени в Конституцията по отношение на правомощията на президента създават институционален блокаж и той беше избегнат на три пъти. Президентът трябва да има правомощията да назначава служебно правителство", заяви той.