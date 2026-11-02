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Показват златна монета на император Флавий Зенон и още спасени находки в Музея във Велико Търново

Дима Максимова

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Д-р Иван Църов - директор на РИМ - Велико Търново Снимка: Дима Максимова

Регионалният исторически музей във Велико Търново показва в специална изложба нови дарения, откупки и спасени артефакти.
Традиционната експозиция „Заедно да съхраним историческата памет", посветена на Деня на народните будители, бе открита днес  в музей "Възраждане и Учредително събрание". 
Над 40 дарители през 2026-та са предоставили за фондовете и библиотеката на институцията. 

"Тази година над 1200 предмета попълват фонда на Музея. Показали сме сребърен медальон с камея, датиран от края на II - началото на III в.. Постъпил е от полицията, така че не знаем къде е открит. Но той е с много хубав сребърен обков, камеята е  фантастично изработена от двупластов камък. Добре запазено бижу от времето на Династията на Северите", разказа директорът на РИМ д-р Иван Църов. Спасена от иманяри е и златната монета на император Флавий Зенон (474–491 г.), предоставена е от РУ-Свищов. 

Под надслов „Свидетелства за историята: дарени, придобити, спасени" тази година в изложбата са включени и още културни ценности, предадени на музея от МВР и съдебните институции -антични фибули, средновековни пръстени и медальон с вградена монета.

В изложбата са включени и находки от последните археологически проучвания на археолозите. Сред ценните артефакти, е теракота на бременна жена, открита при тазгодишните разкопки на Никополис ад Иструм в сектора на д-р Калин Чакъров, който може би ще се окаже древноримски нимфеум.

"От термоперипатоса (уникална антична отопляема сграда за разходки б.а.) пък излезе костена игла. Дамата, която си е прибирала косите с нея, е решила и е украсила със златно фолио главата на тази игла. 

Много интересен е и фрагментът от капител, на който има изображение на жена, вероятно някоя от богините, но за съжаление се вижда само главата", разказа Иван Църов.

Изящно инкрустирана сребърна лъжичка за причастие и няколко съда, открити от проф. Хитко Вачев и Илиян Петракиев при разкопките на  Богородичния манастир в местността Френкхисар, също са част от експозицията.

Показана е и мусинска сабя от времето на Априлското въстание. Тогава двама ковачи - от Ново село и от Мусина, са ги изковавали за въстаниците. Те са груби, неугледни, но са оръжия, допълва шефът на музея.

Има и някои интересни откупки  -  масивен бронзов свещник от джамия. Върху него има надпис, който казва, че син на рогозкар го дарява на джамията.  Надписът е датиран от 1813 г., като е инкрустиран със сребро върху бронза. 

И понеже годините на социализма също вече са история, културната институция е откупила и 4 пистолета - наградни оръжия на видни партийни ръководители от 70-те и 80-те години на миналия век.

На официалното събитие  свидетелства за дарение и карти за безплатно посещение на музейните обекти получиха дарителите на Регионалния исторически музей.

Д-р Иван Църов - директор на РИМ - Велико Търново
Част от спасените от иманяри ценни артефакти
Златна монета на император Флавий Зенон
В изложбата са включени и находки от тазгодишния археологически сезон
Д-р Иван Църов - директор на РИМ - Велико Търново
Част от спасените от иманяри ценни артефакти
Златна монета на император Флавий Зенон
В изложбата са включени и находки от тазгодишния археологически сезон
Д-р Иван Църов - директор на РИМ - Велико Търново
Част от спасените от иманяри ценни артефакти
Златна монета на император Флавий Зенон
В изложбата са включени и находки от тазгодишния археологически сезон

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