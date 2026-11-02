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Сметната палата отказала на Демерджиев да се занимава с полетите на Пеевски

Димитър Мартинов
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Вътрешният министър Иван Демерджиев говори по темата в парламента.

Сметната палата не е открила нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети. Според нея не е проблем и това, че лидерът на ДПС не е посочил как е платил за тях. Това съобщи в профила си във фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.

За полетите Сметната палата бе сезирана лично от Демерджиев на 31 юли. Днес той получил отговор от Маргарита Николова, зам. шеф на институцията. В него се посочвало, че няма да уважат сигнала му. Вътрешният министър бе казал, че част от полетите са платени от адвокатство дружество. Днес посочи, че лицата на висши държавни длъжности трябва да обявяват, когато друг прави сериозни разходи в тяхна полза. Пеевски обаче отрече и посочи, че са плащани с негови и на семейството му средства.

В поста си от днес Демерджиев нападна шефът на Сметната палата Димитър Главчев. Той бе председател на парламента и депутат от ГЕРБ. Според Демерджиев част от институциите все още се ползват като чадър! "Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени – да пазят господарите си. Припомням ви, че през лятото на 2023 година ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС избраха Димитър Главчев за председател на Сметната палата със 7-годишен мандат.

Всеки път, в който се зачудите защо е важно съдебната реформа да се състои и да се избере нов Висш съдебен съвет, си спомнете, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано само от Софийска градска прокуратура. Очаквате ли тя да го направи в настоящия си вид? Ако отговорът е не, какъвто е моят, стискайте палци по-скоро да имаме избран нов ВСС", завърши публикацията си вътрешният министър.

Вътрешният министър Иван Демерджиев говори по темата в парламента.
Вътрешният министър Иван Демерджиев говори по темата в парламента.
Вътрешният министър Иван Демерджиев говори по темата в парламента.

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Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента