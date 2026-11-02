Пробация за Севи Идриз от Локо (Пд), счупил пищяла на малолетно момче в Асеновград

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Футболистът признал за причиняването на средна телесна повреда по хулигански подбуди, сключи споразумение с прокуратурата

С пробация се е сдобил младият футболист на "Локомотив" (Пловдив) Севи Идриз, след като признал за сбиване с малолетен в Асеновград.

Ситуацията се разиграла на 1 февруари м.г., когато полузащитникът бил още непълнолетен. Идриз причинил на момчето средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на големия пищял, довело до трайно затрудняване на движението на левия крак.

Наказанието на футболиста е за 6 месеца. Той трябва да се регистрира по настоящ адрес и да се подписва два пъти седмично, както и да провежда периодични срещи с пробационен служител. Ще плати и разноските по делото в размер на 403,55 евро.

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Пострадалият ще бъде уведомен, че може да предяви граждански иск за причинените му неимуществени вреди.