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Пробация за Севи Идриз от Локо (Пд), счупил пищяла на малолетно момче в Асеновград

Никола Михайлов

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Футболистът на "Локомотив" (Пловдив) Севи Идриз. Снимка: Официален сайт на "Локомотив" (Пд)

Футболистът признал за причиняването на средна телесна повреда по хулигански подбуди, сключи споразумение с прокуратурата

С пробация се е сдобил младият футболист на "Локомотив" (Пловдив) Севи Идриз, след като признал за сбиване с малолетен в Асеновград. 

Ситуацията се разиграла на 1 февруари м.г., когато полузащитникът бил още непълнолетен. Идриз причинил на момчето средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на големия пищял, довело до трайно затрудняване на движението на левия крак. 

Наказанието на футболиста е за 6 месеца. Той трябва да се регистрира по настоящ адрес и да се подписва два пъти седмично, както и да провежда периодични срещи с пробационен служител. Ще плати и разноските по делото в размер на 403,55 евро. 

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Пострадалият ще бъде уведомен, че може да предяви граждански иск за причинените му неимуществени вреди. 

Футболистът на "Локомотив" (Пловдив) Севи Идриз. Снимка: Официален сайт на "Локомотив" (Пд)

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