Китайски специалисти по традиционна медицина ще изнесат публична лекция в Русе

Русе ще бъде домакин на публична лекция с участието на китайски медицински специалисти, посветена на принципите на традиционната китайска медицина и значението на профилактиката за поддържането на добро здраве. Събитието ще се състои на 5 ноември /четвъртък/ от 14:30 часа във Втори корпус на Русенския университет „Ангел Кънчев", зала 2.101, съобщиха от общината.

Лекцията е на тема „Здравната култура през погледа на хилядолетната китайска традиция" и е част от националната кампания Здравната култура – основа за по-добро здраве" на Българската болнична асоциация. Инициативата се реализира в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев" и с подкрепата на Община Русе.

По време на срещата гостуващите специалисти ще представят философията на традиционната китайска медицина, нейните основни принципи и разбиранията за хармония между тялото и здравето. Акцент ще бъде поставен върху различните подходи към профилактиката и възможностите за поддържане на добър здравен статус.

Програмата предвижда практически демонстрации на акупунктура, традиционни масажни техники Туйна и други методи от китайската медицинска практика. Присъстващите ще имат възможност и да опитат традиционни китайски билкови чайове.

Участието в лекцията е безплатно, като поради ограничения брой места в залата е необходима предварителна регистрация на адрес https://bba-lekcii.netlify.app/ .