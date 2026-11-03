Справедливост ли са 24 и 28 месеца затвор за Анита и Детелин, изтезавали животни и продавали клиповете

Двамата приели всичко по обвинителната теза, за да могат да поискат съкратено съдебно следствие въпреки ужасяващите зверства

Още ден - до 4 ноември, двама прокурори трябва да решат дали да протестират присъдите на мъчителите на животни от Свищов. Те получиха по 2 години затвор по късата писта.

Анита Вачкова и Детелин Аврамов вече са излежали почти половината

Те са в ареста от 9 месеца, след като в началото на февруари в Свищов и село Царевец бе разбита престъпната им индустрия с клипове на издевателства, а част и с откровени порнокадри.

За тях 54-годишната Анита - главният палач на животинките с 10-годишна кариера в тъмната мрежа, бе наричана Царицата на мъченията.

"24 часа" разказа, че мъжът Детелин понякога слагал нейния латексов сценичен костюм и високи токчета, за да снима някои от най-бруталните сцени. Само в едно заседание на Районния съд в Свищов на 20 октомври Анита и Детелин побързали да се признаят за виновни. Приели са всички факти и обстоятелства от обвинителната теза и се отказали от събиране на доказателства. Всичко това, за да се възползват от възможността да поискат съкратено съдебно следствие и въпреки ужасяващите зверства, които са правили за пари, гарантирано да свалят наказанията си с 1/3 от определеното.

Анита Вачкова, която физически е извършвала убийствата, получава 3 години по обвинението за насилие над животни и 3 години за създаване и разпространение на порнографските материали. Наказанията са намалени с 1/3 до общо 2 години заради съкратеното съдебно следствие.

Съучастникът Детелин получава присъда от 3 години и 6 месеца за двете обвинения, намалени на 2 години и 4 месеца след приспадане с 1/3. Двамата имат и глоби от по 1100 евро за всеки. Детелин (на снимката вляво) и Анита с белезници напът към съдебната зала

Голямо възмущение предизвика снизхождението на съда към садистичните действия

на двойката, издевателствали по най-извратен начин над малки беззащитни твари, докато мастурбирали. От сдружение "Кампании и активизъм за животните в индустрията" (КАЖИ), което разобличи Анита и Детелин, определиха присъдата им за явно несправедлива и настояха прокуратурата да я атакува пред по-горна инстанция.

На същото мнение са и 44 адвокати, юристи и бивши съдии, които подкрепиха позицията на КАЖИ във фейсбук.

"От 2014 до май 2024 г. животни са измъчвани и убивани с гилотина, ножове, камшици, арбалет, пистолет, уреди за бесене и други. Установени са 81 деяния, но зад тях стоят стотици животни", подчертават от сдружението.

"Защо прекият извършител на изтезанията и убийствата на животни е получил по-леко наказание от своя съучастник? Защо съдът не е наложил по-тежки наказания в рамките на закона? Защо създаването и разпространението на ужасяващи порнографски материали са определени почти на законовия минимум? Защо не е приложена възможността за увеличаване на общото наказание с 1/2 съгласно чл. 24 от НК", питат от КАЖИ.

Официалната им позиция е изпратена до прокуратурата с настояване тя да оспори присъдата пред въззивната инстанция и да поиска по-тежки наказания.

Според КАЖИ и екипа юристи, подписали позицията, има

недооценяване на тежестта и специфичния характер на порнографските материали,

основани на действително изтезаване и умъртвяване на животни, по второто обвинение. Подсъдимите са признати за виновни в съизвършителство за създаване, продажба и разпространение чрез интернет услуги на 15 видеофайла.

"Фактическото съдържание на разпространяваните материали представлява т.нар. crush fetish порнография – видеозаписи, съчетаващи сексуално поведение, еротично облекло и похотливо показване на гениталии с реално изтезаване, разчленяване и умъртвяване на животни, включително уриниране върху отрязани глави на птици или животни в буркани", вадят още детайли от сдружението.

И смятат, че справедлива присъда би била 6 години лишаване от свобода и съответно 4 години след редукцията.

Настояват и прокуратурата да извърши задълбочена проверка дали останалите видеозаписи не са също в графата порнографски материали, защото те представлявали сексуален садизъм, обосновава се председателят на КАЖИ Петя Алтимирска.

"На 4 ноември изтича срокът за протест и колегите ще

преценят дали да протестират присъдата

Сформиран е екип от две прокурорки заради изключителния обем на делото", коментира пред "24 часа" говорителят на Районната прокуратура във Велико Търново Тотко Тотев.

Според юристи наказанията са добри, защото двамата са неосъждани, а и при присъди под 3 г. е можело да бъдат условни. Смятат, че при някои престъпления спрямо хора няма такъв голям обществен интерес. Анализират и че към датата на деянията предвидените наказания са доста по-ниски от настоящите. Тогава за убийствата на животни наказанието е било от 2 до 4 г. затвор и глоба от 2 до 5 хил. лв., а заснемането и разпространението на порнографски материали се е наказвало от 3 до 6 г. и глоба до 10 хил. лв.

Двамата не искат да обжалват присъдите, били доста наплашени

Искрено съжалявали и искали да си изтърпят наложеното, без да се съпротивляват, коментираха от прокуратурата.

Делото срещу Анита и Детелин премина при затворените врати на залата, а подсъдимите не отрониха нито дума и упорито криеха лицата си от чакащите ги журналисти. Пред съда в Свищов имаше протестиращи.

Мотивите за присъдата на мъчителите на животни все още не са оповестени от съда. По нашумялото дело е сезиран и Инспекторатът на ВСС. В официалните електронни протоколи защитниците на животните установили, че само един работен ден преди заседанието за едва 6 минути и 28 секунди са извършени 8 последователни избора на съдебни заседатели.

"Случайният електронен подбор е законов механизъм за гарантиране на безпристрастността на съдебния състав. Генерирането на 8 поредни протокола за минути създава необходимост от проверка на причините за повторното извършване на подбора и основанията за неучастие на първоначално избраните заседатели, включително дали тези основания са надлежно документирани", настояват от сдружение КАЖИ.

Сред 44-те адвокати, юристи и бивши съдии стоят имената на преподавателя по наказателно право като Мартин Петров, Радан Кънев, Мариета Караджова, Спас Иванчев, Милтана Пеева, Лъчезар Таков и др.