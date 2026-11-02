Божидар Божанов: Йотова спечели с лъжи и манипулации

"Илияна Йотова успя да привлече повече избиратели между първия и втория тур. Тя ги привлече с лъжи, манипулации, страх и разделение". Това заяви съпредседателят на "Да България" Божидар Божанов пред БТВ.

"Винаги вторият тур е гласуване "срещу", но да плашиш хората с война и с това, че ще бъдат изпратени синовете им на фронта... Слушахме и други неща - възстановяване на сглобки, падане на правителства. За една седмица можеш да излъжеш много хора", допълни той.

КЕВР обяви ръст на цената на газа - видимо изпълнителната власт е злоупотребила с правомощията си, за да убеди независим регулатор да задържи информацията, докато минат изборите, убеден е Божидар Божанов.

Висшият съдебен съвет трябва да бъде избран извън статуквото, но това не е гаранция за правосъдие. Трябва сериозна реформа в прокуратурата, иначе просто ще се сменят едни хора с други. А системата докато не се промени, хората ще се пречупват, каза още Божанов.

Божидар Божанов не отговори на въпроса защо председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев не се появи на пресконференцията на Андрей Гюров във вечерта след загубата на изборите.