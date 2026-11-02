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Радев обсъди сигурността в Черно море със зам.-държавния секретар на САЩ

Емили Стоичкова
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снимка: МС

Министър-председателят Румен Радев проведе днес среща със заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър. Американският представител е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър" в Сухопътните войски.

В срещата участваха още министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

В рамките на разговора бяха обсъдени партньорството в сферата на отбраната и обстановката по сигурността в Черно море, както и различни аспекти на стратегическото сътрудничество между България и САЩ в областта на икономиката и инвестициите, високите технологии и енергетиката, съобщиха от Министерски съвет, 

Специално внимание беше отделено на стратегическото значение на Средния коридор за транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Европа.

снимка: МС

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