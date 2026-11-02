НАП състави 55 акта при проверки в 21 казина и игрални зали през октомври

Общо 55 акта за установяване на административни нарушения са съставили служители на Главна дирекция „Фискален контрол" в НАП през октомври. В рамките на месеца приходната агенция е проверила 21 обекта за организиране на хазартни игри – казина, игрални зали, букмейкърски пунктове и други. Контролните действия са предприети след сигнали от граждани за нередности.

Най-много от установените нарушения – 45, са свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри. В повечето проверени обекти дневните и месечните финансови отчети не са били попълвани своевременно или не са били подписани съгласно нормативните изисквания, информираха от НАП.

Фискалните инспектори са съставили още 4 акта на игрални зали, казина и други организатори на хазартни игри за допускане до залози на лица, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица, въпреки действащата забрана.

При повторно установяване на такова нарушение може да се стигне до запечатване на обекта и отнемане на лиценза за определен период от време.

В две от проверените игрални зали инспекторите са установили и липса на кочани с касови ордери. Такива документи трябва да се издават при изплащане на печалби, когато участникът ги поиска.

При проверките са констатирани и три нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Те са свързани с неспазване на изискванията организаторите на хазартни игри да изясняват произхода на средствата за залози. Това трябва да става чрез събиране на информация от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.

От НАП напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения от страна на онлайн и наземни хазартни оператори на имейл [email protected].