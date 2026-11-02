ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола влезе в насрещното и се блъсна в камион в Тел...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23853878 www.24chasa.bg

НАП състави 55 акта при проверки в 21 казина и игрални зали през октомври

Емили Стоичкова
1536
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

Общо 55 акта за установяване на административни нарушения са съставили служители на Главна дирекция „Фискален контрол" в НАП през октомври. В рамките на месеца приходната агенция е проверила 21 обекта за организиране на хазартни игри – казина, игрални зали, букмейкърски пунктове и други. Контролните действия са предприети след сигнали от граждани за нередности.

Най-много от установените нарушения – 45, са свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри. В повечето проверени обекти дневните и месечните финансови отчети не са били попълвани своевременно или не са били подписани съгласно нормативните изисквания, информираха от НАП. 

Фискалните инспектори са съставили още 4 акта на игрални зали, казина и други организатори на хазартни игри за допускане до залози на лица, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица, въпреки действащата забрана.

При повторно установяване на такова нарушение може да се стигне до запечатване на обекта и отнемане на лиценза за определен период от време.

В две от проверените игрални зали инспекторите са установили и липса на кочани с касови ордери. Такива документи трябва да се издават при изплащане на печалби, когато участникът ги поиска.

При проверките са констатирани и три нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Те са свързани с неспазване на изискванията организаторите на хазартни игри да изясняват произхода на средствата за залози. Това трябва да става чрез събиране на информация от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.

От НАП напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения от страна на онлайн и наземни хазартни оператори на имейл [email protected].

НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента