Калин Стоянов обвини Демерджиев в натиск над симпатизанти на ДПС в изборния ден

"Във вчерашния изборен ден за президент и вицепрезидент, по моя информация около 16:00 часа, министърът на вътрешните работи разпорежда неофициално на Любомир Николов (и. д. главен секретар на МВР) да даде указания на всички директори на ОД на МВР в страната до приключването на изборния ден в 20:00 часа да се контролират, притискат, проверяват и тормозят членове и симпатизанти на ДПС. Целта е била сплашване и отказ от гласуване". Това заяви бившият вътрешен министър Калин Стоянов.

"Считам, че това следва да се провери и в случай че се потвърди, компетентните органи да предприемат мерки с цел търсене на отговорност от съответните длъжностни лица", добави още той.

"Днес колегата от парламентарната група на ДПС Халил Летифов подаде подробен сигнал до Софийска градска прокуратура (СГП), в който се описват изключително притеснителни обстоятелства относно криминално проявени лица от гр. Гурково. Въпросните лица, с цел да „изчистят" множеството досъдебни производства и преписки срещу тях, дават неверни свидетелски показания и сведения срещу хора от ръководството на ДПС, включително кметове, областни председатели и активисти на партията. Става въпрос за баща и син – Мариян и Георги Цоневи от гр. Гурково. Мариян Цонев е основен „кошаревски свидетел" в скалъпеното досъдебно производство, по което като обвиняеми са привлечени Радослав Ревански, Димитър Гавазов и Христо Широков", добавя Стоянов.

"Според информацията, която сме анализирали, въпросните две лица са забъркани в повече от 40 досъдебни производства, прокурорски преписки и сигнали за финансови измами, злоупотреби, побоища, подкупи, палежи, лъжесвидетелстване, нанасяне на телесни повреди, опит за убийство и други престъпления. Според данните в момента двамата (и предимно Георги Цонев) са изключително близки с Иван Демерджиев и се използват от него за даване на неверни сведения и показания, срещу което, според публични твърдения, ще бъдат решени повечето им проблеми. Ако всичко това се потвърди, казусът е повече от скандален!", завършва той.