Ивайло Мирчев: Не сме се разбирали с Пеевски и Борисов, ПБ май го направиха

"Не сме получили подкрепа от ГЕРБ и ДПС. Обърнахме се към избирателите на ГЕРБ и сме им благодарни, ще продължим да търсим тяхната подкрепа за важните неща в страната. Обаче срещи с Бойко Борисов и Делян Пеевски не е имало. Не сме им искали подкрепа нито аз, нито Гюров."

Това заяви съпредседателят на "Да България" Ивайло Мирчев пред БНТ.

Той допълни, че това е лъжа на "Прогресивна България". Но повдигна въпроса дали те не са се разбрали с Пеевски и да се опитат да внушат на обществото, че от ПП и ДБ са искали тази подкрепа.

"Току що стана ясно, че сигналът на Иван Демерджиев за полетите на Пеевски няма да бъде разглеждан. Дали е възможно "Прогресивна България" да са се разбрали с Пеевски? Петър Витанов каза в интервю, че са готови да преговарят с ГЕРБ и ДПС за Висшия съдебен съвет", аргументира се Мирчев.

КЕВР обяви, че цената на природния газ скача с 33% преди 30 минути. Винаги заседанията на КЕВР са на първо число, за първи път са на второ, за да не повлияе това на изборите, каза още Мирчев и припомни, че КЕВР е независим регулатор. В този контекст Мирчев заяви категорично, че шефът на КЕВР е бил привикан, но не даде подробности откъде знае, за какво е привикан и кой го е привикал.

Аз не чух Андрей Гюров да води кална кампания срещу г-жа Йотова. Поздравявам го за кампанията. От месеци сме с г-н Гюров и г-н Кандев в тази битка, заяви Мирчев

"Много е важно подкрепата, която беше генерирана за Андрей Гюров да прерасне в парламентарни действия. Да направим така, че да няма разочаровани хора, защото залите в страната бяха пълни", каза Мирчев и допълни, че някои от тези хора трябва да бъдат издигнати като кандидати на местните избори.