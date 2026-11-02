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Чакат министъра на образованието да реши дали учениците във Варна учат онлайн заради валежите

Елица Чупарова
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Снимка: А. Йорданова, Фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

3 ноември (вторник) бе обявен за неучебен ден във Варна. Причината за това са очакваните интензивни валежи утре, съобщиха от общината. 

За това е било уведомено РУО - Варна. Очаква се министърът на образованието проф. Георги Вълчев да реши дали учениците ще преминат към онлайн обучение в утрешния ден.

По данни на НИМХ между 8 и 14 ч днес в морската столица са паднали близо 77 литва дъжд на кв. м. Според прогнозите на метеоролозите утре се очаква същата ситуация. Затова по разпореждане на кмета Благомир Коцев до утре на обяд трябва да бъдат взети всички необходими мерки за подготовка на града за очакваните валежи. 3 екипа ще дежурят през тази нощ, а за утрешния ден са осигурени 8 екипа, включително с изнесени дежурства.

Снимка: А. Йорданова, Фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

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