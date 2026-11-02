Йотова обърна резултата сред висшистите и скъси преднината на Гюров в София (Графики)

150 000 гласа, една трета от избирателите на ГЕРБ, подкрепили Гюров на балотажа

С 564 901 гласа са увеличила резултата си Илияна Йотова и Кирил Вълчев за 7 дни от първия до втория тур на изборите. Това е двойно увеличение спрямо 528 901 гласа на първия тур.

Андрей Гюров и Георги Кандев са получили 264 019 нови гласа на балотажа. Те са подобрили резултата си с малко над 50%.

Около 150 000 гласа е приносът на избиратели на ГЕРБ за двойката Гюров - Кандев, показват екзитполовете на социологическите агенции. Още

около 50 000 гласа - от избиратели на ДПС

Близо 433 000 бяха избирателите на ГЕРБ на парламентарните избори през април. На балотажа в неделя около 200 000 от тях са гласували, около 38 000 от тях - за Илияна Йотова.

Избирателите на ДПС през април бяха малко над 230 000. На балотажа са излезли около 76 000. Около 50 000 - за Гюров, а около 20 000 - за Йотова.

На балотажа са участвали малко повече от половината от избирателите на Костадин Костадинов на първия тур, според екзитпол на "Тренд". Над 70% от тези привърженици на "Възраждане" са подкрепили Илияна Йотова.

При избирателите на Радостин Василев картината е различна – от гласувалите на втори тур 45,6% подкрепят Гюров, а 38,9% – Йотова.

Докато на първия тур Андрей Гюров има предимство сред висшистите с 39% срещу 31,7% за Илияна Йотова,

на балотажа съотношението се обръща –

50,2% за Йотова срещу 46% за Гюров.

В същото време 58,1% от всички гласували за Гюров са с висше или полувисше образование, докато при Йотова този дял е 50,6%.

Промяна се наблюдава и в столицата. Въпреки че Гюров запазва категоричното си предимство в София, разликата между двамата кандидати намалява от 29,3 процентни пункта на първия тур до 21,9 пункта на втория. Същевременно делът на софиянците сред избирателите на Гюров намалява от 31,8% на 27,4%, което показва, че на втория тур подкрепата за Гюров е по-слабо концентрирана в столицата.

Все пак той има съществено предимство в София с 59,3% срещу 37,4% за Илияна Йотова. В областните центрове обаче Йотова води с 54,6% срещу 40,5%. Най-голяма е преднината й в малките градове, където получава 61,8% срещу 33,5% за Гюров. В селата съотношението също е в нейна полза – 55,1% срещу 36,1%. Близо половината (46,5%) от всички избиратели на Йотова живеят в областните центрове, а други 39,8% – в малките градове и селата. При Гюров 27,4% от електората е концентриран в столицата, докато при Йотова този дял е 13,7%.

Данните потвърждават, че

София остава основната опора на Гюров,

докато Йотова има по-силни позиции в останалата част от страната.

Андрей Гюров печели подкрепата на 53,4% от избирателите между 18 и 29 години срещу 38,9% за Илияна Йотова. Сред хората на възраст между 30 и 39 години Гюров също има предимство – 49,8% срещу 43,4%. При избирателите над 40 години обаче съотношението се обръща в полза на Йотова, като преднината й нараства с напредването на възрастта. Сред хората между 60 и 69 години тя получава 60,8%, а сред тези над 70 години – 61,9%, сочи екзитполът на "Тренд".