Всеки е победител, но и нещастен посвоему

Българите не гледат към ново управление, жълтите павета се върнаха при "своите", а социолозите се оказаха не толкова криви

Българите не искат смяна на управляващите, нито нови избори скоро.

Гласуват за силните на деня, макар че се свенят да признаят вота си пред анкетьорите - това е обяснението, че екзитполовете не хванаха толкова голямата преднина на Илияна Йотова пред Андрей Гюров на балотажа, а тя лъсна едва когато започна паралелното преброяване.

Но в крайна сметка социолозите се оказаха прави в прогнозата си преди първия тур. Просто тя се сбъдна със седмица отлагане, когато излязоха да гласуват толкова, колкото агенциите вещаеха като избирателна активност още преди месец.

Това е краткият разказ на изборите за 7-ия президент на страната, излъчили първата жена за държавен глава и върховен главнокомандващ.

Илияна Йотова е и първата, която не само че за 3-и път ще встъпи на “Дондуков” 2 (след двата мандата като вице), а има шанс да запише безпрецедентните 2 десетилетия в президентството, ако след 5 години се кандидатира отново и получи доверието на хората. Конституционалистите са категорични, че има право на втори мандат, независимо че е довършила последната година от този на Румен Радев.

Но политическият разказ на всяка от основните партии, участвали в изборите на 25 октомври и 1 ноември, има своите нюанси и интерпретации. В повечето от тях всеки е победител. Посвоему. Или както знаем от великия Лев Толстой, “всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно е нещастно посвоему”.

Останалият трети преди седмица Костадин Костадинов бе щастлив да обяви, че “Възраждане” са решили изборите. Той събра 190 хил. гласа на първия тур, с което си върна над 1/4 електорат, засмукан от априлската Радева вълна. И поне 100 хил. от тях сега са гласували за Илияна Йотова.

Партията е определила крайния резултат и е незаобиколим фактор в българската политика, твърди лидерът в изявление до медиите.

При ГЕРБ ситуацията изначално бе без радост и без кандидат, след като Бойко Борисов се принуди да понесе критиките, че не издигат, пред това да изправи отслабената партия в обречена битка. Но той успя все пак да отиграе тези избори, заставайки на страната на “прозападното” дясно и да насърчи избирателите на ГЕРБ да гласуват за кандидата, обявен за проевропейски. Малко под 200 хил. гласа от ГЕРБ на втория тур бяха дадени за Андрей Гюров, смятат социолозите. Това дава основание на Борисов да каже, че са опрели до него и партията благородно е помогнала независимо от обидите, които търпи от ПП и ДБ.

На парламентарния вот през април ГЕРБ взе 433 хил. гласа. “В момента в анкетна ситуация не може да мобилизира повече от 300 хиляди души. Реално погледнато, това означава, че ГЕРБ даде каквото можа”, твърди социологът Първан Симеонов.

Според него същата е ситуацията с ДПС. На 19 април те получиха 230 хил. гласа за депутати. И двете формации са се мобилизирали според моментните възможности на мрежите си, които от април насам не работят както преди, обяснява Симеонов.

Независимо от това какъв е реалният потенциал на ГЕРБ, президентските избори сочат пренареждане. “Продължаваме промяната” и “Демократична България”, разказали цялата кампания на Гюров като мобилизация срещу “авторитаризма на Радев”, се заявиха като неговия основен опонент. Вече не ГЕРБ, а т.нар. либерална общност е сериозната опозиция. ПП и ДБ почти удвоиха спрямо април, когато имаха 408 хил. гласа. Категорично си върнаха жълтите павета.

В този смисъл, въпреки че загубата се оказа болезнена заради голямата дистанция от Йотова, тя би могла да се интерпретира като вид победа. И поставя въпроса какво ще правят с тази енергия и привлечените над 750 хил. гласа. Въпреки загубата щабът на Андрей Гюров и Георги Кандев ги посрещна с аплодисменти при излизането им пред медиите. Снимка: Йордан Симеонов

Ще има ли ново лидерство? Нищо от вложените усилия, вяра и надежда не е напразно, обърна се към своите избиратели Андрей Гюров.

“Предстоят ни трудни времена. Времена, в които ще имаме нужда един от друг повече от всякога. В които трябва да сме единни, да не се примиряваме със страха и несигурността, да изискваме от държавата най-важното - да защитава живота, сигурността и достойнството ни. Защото държавата трябва да съществува заради хората. Не обратното”, каза им той.

В изборната нощ Гюров не отрече идеята за бъдещо обединение, но настоя, че то няма да е политическо, а на общи ценности. “Време е да започнем да лекуваме разделенията си. Твърде дълго живеем разделени. Твърде дълго гледаме един на друг през политическите си различия, вместо да виждаме онова, което ни свързва. А ни свързва много повече, отколкото ни разделя. Нашият общ дом. Нашето бъдеще и това на децата ни”, заяви още Гюров.

Някои разчетоха това като продължение на думите му към Йотова - че вярва, че тя ще е достоен президент, който ще търси и намери диалога. Но немалко го виждат като послание към раздробеното дясно. Свръхочакванията на демократичната общност към Гюров не се сбъднаха, но въпреки това той се превърна в новата им звезда. Която би могла да събере различните интерпретатори на дясното.

И в лявото семейство дочакаха щастие. След историческото си изпадане от парламента преди месеци БСП се оказва единствената партия у нас, излъчила трима президенти (двама от които спечелили по два мандата). Социалистите работиха за своята Илияна искрено и давайки всичко от себе.

Това не решава драмата на столетницата, чиято кръв изтече в “Прогресивна България”. Но вероятно по някакъв начин работата в кампанията е подредила отношенията в местните структури, разделени между Радев и старите другари. Подсказва новото нормално за БСП през следващите години - може би роля като тази на СДС, който стана присъдружен партньор на ГЕРБ. С надежда естествената ерозия на “Прогресивна България” (характерна за всяко управление) да ѝ възвърне някакъв електорален ресурс.

Въпреки че парламентарните и президентските избори не са коректно сравними, въпросната ерозия на доверието в управляващите все пак пролича в урните на 1 ноември. Активното включване на Радев и хората му в кампанията допринесе за убедителната победа на Йотова. Но привлечените за балотажа са само 13% повече от гласувалите на първия тур. Това дава знак, който умно трябва да бъде разчетен от стратезите в премиерската партия.

А дългите позиции, на които всички участници играят, са местните избори догодина по същото време. Политическото време дотогава не е малко и със сигурност ще е много наситено, стартовата решетка обаче вече се подрежда.