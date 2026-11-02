56-годишен запали кола в Гълъбово, огънят обхвана две сгради

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56-годишен мъж е обвинен в умишлен палеж на автомобил в Гълъбово, след който огънят се разпространил и към две съседни постройки – къща и склад. Няма пострадали хора.

Инцидентът станал на 1 ноември. По данни на Окръжната прокуратура в Стара Загора мъжът залял с бензин автомобила, собственост на 44-годишна жена, и го запалил. Колата била паркирана пред дома на нейни близки.

Пламъците бързо се разпространили и обхванали съседните имоти, като застрашили живота на хората в тях. На място пристигнали екипи на пожарната, които успели да потушат огъня.

Според събраните до момента доказателства обвиняемият и собственичката на автомобила се познавали. Като предполагаем мотив за палежа прокуратурата посочва влошени лични отношения между двамата.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда да му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".