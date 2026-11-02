ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола влезе в насрещното и се блъсна в камион в Тел...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23854160 www.24chasa.bg

Димитър Петров, ПБ: Не сме се договаряли с ГЕРБ и ДПС

Волен Стефанов
2448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димитър Петров от "Прогресивна България". КАДЪР: БНТ

"Няма сделка и не сме търсили подкрепата на ГЕРБ и ДПС. Подкрепата, която искаме е на ПП,  ДБ и Възраждане. Ако тези партии са поставили съдебната реформа като своя ценност, ще постъпят отговорно."

Това заяви Димитър Петров от "Прогресивна България" пред БНТ малко след като Ивайло Мирчев спекулира, че ПБ са се договорили с ДПС за подкрепа на втория тур на президентските избори.

"Знаем, че една от договорките на Асен Василев и Делян Пеевски е да се саботира избора на нов Висш съдебен съвет, за да Андрей Гюров получи подкрепата на ДПС на втория тур на изборите. Надяваме се това да не е вярно", контрира Петров.

"Всички политически сили трябва да поставим избора на Висш съдебен съвет на пиедестал и не трябва това да се обвързва с другите политически теми. Ние сме готови да загърбим обидите и нападките, за да седнем на масата и разговаряме за избора на кандидати. Готови сме на компромиси, когато говорим за подбор на подходящи хора, независимо дали са от опозицията", каза още той.

Димитър Петров оцени кампанията на Илияна Йотова като позитивна - убеждаваща с аргументи, а не с компромати. "Нашите структури показаха изключителна мобилизация - за броени дни удвоихме избирателите."

По думите на Петров, успокоението на обществото след парламентарните избори повлияло на избирателната активност, други причини за малкото хора са социологията и лошото време. 

В предстоящите дни ще бъде представен бюджета за 2027 г., каза още Петров. Той обясни, че бюджетът не е умишлено забавен заради изборите, а се чака становището на Европейската комисия.

Димитър Петров от "Прогресивна България". КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Започна изслушването на кандидатите за ВСС от квотата на парламента