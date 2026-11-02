Димитър Петров, ПБ: Не сме се договаряли с ГЕРБ и ДПС

"Няма сделка и не сме търсили подкрепата на ГЕРБ и ДПС. Подкрепата, която искаме е на ПП, ДБ и Възраждане. Ако тези партии са поставили съдебната реформа като своя ценност, ще постъпят отговорно."

Това заяви Димитър Петров от "Прогресивна България" пред БНТ малко след като Ивайло Мирчев спекулира, че ПБ са се договорили с ДПС за подкрепа на втория тур на президентските избори.

"Знаем, че една от договорките на Асен Василев и Делян Пеевски е да се саботира избора на нов Висш съдебен съвет, за да Андрей Гюров получи подкрепата на ДПС на втория тур на изборите. Надяваме се това да не е вярно", контрира Петров.

"Всички политически сили трябва да поставим избора на Висш съдебен съвет на пиедестал и не трябва това да се обвързва с другите политически теми. Ние сме готови да загърбим обидите и нападките, за да седнем на масата и разговаряме за избора на кандидати. Готови сме на компромиси, когато говорим за подбор на подходящи хора, независимо дали са от опозицията", каза още той.

Димитър Петров оцени кампанията на Илияна Йотова като позитивна - убеждаваща с аргументи, а не с компромати. "Нашите структури показаха изключителна мобилизация - за броени дни удвоихме избирателите."

По думите на Петров, успокоението на обществото след парламентарните избори повлияло на избирателната активност, други причини за малкото хора са социологията и лошото време.

В предстоящите дни ще бъде представен бюджета за 2027 г., каза още Петров. Той обясни, че бюджетът не е умишлено забавен заради изборите, а се чака становището на Европейската комисия.