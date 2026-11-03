3% от българите и от албанците - полиглоти, в Люксембург - 51%

Само по 3% от българите и албанците говорят три и повече чужди езика, показват данни на “Евростат”. Това ни слага обаче не съвсем в края на опашката - там са поляци, унгарци и гърци, сред които полиглотите са едва 2%. Ако изобщо е утеха - мнозинството англичани, испанци, французи и италианци не полагат особени усилия да научат повече от матерния си език - между 4 и 5 на сто от тях говорят други езици. (Виж графиката.) Но на тях и матерният им е достатъчен, защото е сред основните в Европа.

Първенството държи Люксембург - там всеки втори владее по няколко езика. Следващите две места са за финландците и норвежците, сред които внушителен дял общуват на три и повече езика.

Над една трета от словенци и швейцарци имат стабилни многоезикови умения. Докато едва един на всеки десет германци и австрийци могат да се похвалят с това.

В западната ни съседка Сърбия говорят много чужди езици 20% - колкото в Нидерландия и Швеция.