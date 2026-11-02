Цистерна плава в морето край Ахтопол

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Цистерна е забелязана в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега. Обектът е засечен от служители на "Гранична полиция". За случая съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

По първоначална информация цистерната е празна и вероятно е от същия кораб, от който е изпаднал контейнерът, изхвърлен по-рано на скалите в района между къмпингите Арапя и Оазис, информира БТА.

Към момента не могат да бъдат предприети действия по изваждането на цистерната заради силното вълнение и бурното море, казаха от Областната администрация.

Областният управител Дико Диков е посетил района край Ахтопол, за да се запознае на място със ситуацията.

По-рано днес той беше и около мястото на контейнера, изплувал до скалите на Арапя, за който се предполага, че вероятно е от потъналия кораб CONTSHIP JET, който на 28 октомври бе ударен от три дрона.

Плавателният съд потъна край Шабла на път от израелското пристанище Хайфа за румънското Констанца. След удара властите изказаха опасения, че потъването му може да предизвика екологична катастрофа, ако е пълен с литиево-йонни батрии, химикали и запалими вещества.

След потъването на контейнеровоза бяха засечени четири контейнера да дрейфат към Бургаския залив. Вероятно един от тях е изплувалият край Арапя. Според запознати на пръв поглед се виждало, че коледни елхи заемали по-голяма част от контейнера.

Засега няма офиицално потвърждение, че в кораба има коледни елхи.

В момента контейнерът се охранява от Гранична полиция, а РИОСВ и Басейнова дирекция взимат проби от водата между Арапя и Лозенец, обясни кметът на Царево Марин Киров. И отрече да знае какво съдържа контейнерът.

"Ако имаше някаква опасност, щяха да ме уведомят", заяви той. И добави, че властите бързат да извадят контейнера от морето преди очакваното разваляне на времето.