Пак абсурд в район “Средец” в София: пратили им 220 хил. бюлетини, защото там записват всички чужденци. Използвали две!

Кметът Трайчо Трайков писал до ЦИК да не го затрупват с хартията, за първи път не се съобразили с молбата му

220 хиляди излишни бюлетини са изпратили от ЦИК на столичния район “Средец” за изборите въпреки молбите на кмета Трайчо Трайков това да не се случва. В двата тура на изборите от тях са използвани общо две бюлетини, и то за образци. Цената на една бюлетина е 17 цента, т.е. неизползваните са стрували на държавата 37 400 евро.

Причината за куриоза е, че чужденците, придобили българско гражданство, получават служебен адрес на столичната ул. “Леге” 6. Това е адресът на районната община “Средец”. Така по избирателен списък в секция № 45 в 24-и МИР на първия тур право на глас са имали 101 860 души. Традиционно обаче от тях гласуват стотина и се знае, че тези бюлетини са излишен разход.

Районният кмет Трайков разказа, че преди всеки вот пише до ЦИК с молба да им пращат по-малко бюлетини, но за първи път комисията не се съобразява. На 23 октомври - петъка преди първия тур, той пусна снимка на десетки кутии с бюлетини и обясни, че сега администрацията му ще трябва да ги съхранява месеци наред след изборите по закон, както и че само доставените бюлетини за първия тур струват колкото основен ремонт на постоянно чупещите се асансьори на Орлов мост.

От протокола на СИК след първия тур се вижда, че от тези близо 102 хил. души там са гласували само 85. Отделно има и 32-ма дописани под черта. Всички са гласували с машина, понеже е задължително.

В понеделник след първия тур Трайков пусна писмо до председателите на ЦИК и РИК Георги Хорозов и Йордан Топалов и областния управител Йовелина Тихова, в което ги моли за втори тур да изпратят само 2000 бюлетини и дава статистиката от първия тур. После съобщава, че отново ще получи 110 хил. бюлетини.

“Въпреки писмото ми преди първия тур, въпреки че нито една бюлетина не беше използвана на първия тур, въпреки писмото ми преди балотажа, въпреки дългогодишната практика и въпреки здравия разум. Не знам правилата ли са малоумни, хората, които ги прилагат ли, да кажат изборните експерти”, написа кметът във фейсбук. На балотажа историята се повтаря - гласували са едва 136 души от списъка, допълнително са дошли още 31 и всички 167 са гласували без проблеми машинно.

Причината за недоразумението е в Изборния кодекс, според който машинното гласуване е задължително в секциите с над 300 избиратели, но при непреодолим проблем с устройството гласуването продължава на хартия. Затова трябва да са осигурени достатъчно бюлетини - по една за всеки избирател в списъка плюс допълнителни 10%, ако се появят хора извън списъка. Затова и Трайков получава на два пъти по 110 хил. бюлетини.

Според протокола на СИК на първия тур до секцията са били закарани само 300 бюлетини, а на балотажа - 500. От общинската администрация обаче са ги били подготвили и са били готови веднага да ги занесат при необходимост. Причината за това решение е не само да не се разхождат хора и хартии излишно, но и защото бюлетините от секциите трябва да се съхрянават пет години. Сега незанесените се водят резерв, за който първо ЦИК, а после кметовете на София и на района могат да издадат заповед за освобождаване и да се пазят доста по-кратко.