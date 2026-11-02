Тежка катастрофа с жертва на пътя, където загина 12-годишната Сияна

Шофьор е загинал при катастрофа на главен път в района на село Телиш. По първоначална информация 70-годишният водач на лек автомобил, движещ се към Плевен, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в тежкотоварен камион, управляван от 62-годишен. В резултат на силния сблъсък шофьорът на леката кола е загинал на място, съобщава БТА.

Инцидентът е станал преди 18:00 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова. Към местопроизшествието незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

Катастрофата е станала на същия главен път I-3 Бяла – Ботевград, на който на 31 март 2025 г. загина 12-годишната Сияна. Тогава тежкотоварен камион се удари в автомобила, в който момичето пътуваше с баба си и дядо си. Инцидентът стана между селата Телиш и Радомирци.

По информация от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура", след днешния инцидент временно е ограничено движението и в двете посоки по път I-3 в района на разклона за Телиш, в посока Плевен. Обходният маршрут е през Садовец - Крушовица - Долни Дъбник и обратно.