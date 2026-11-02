Много ли са съдиите и какъв да е главният прокурор, питат депутати (Обзор)

Цяла седмица правната комисия ще изслушва кандидатите

Много ли са съдиите, трябва ли да се закриват съдилища и какви качества трябва да притежават бъдещият главен прокурор и шефовете на ВАС и ВКС.

Това питаха депутатите от правната комисия в Народното събрание кандидатите за ВСС от квотата на парламента. Изслушването, което започна в понеделник, ще продължи до четвъртък, като за вторник е планирано своето виждане за съвета да представят девет души.

Първите четирима изслушани в понеделник бяха номинираните за Съдийската колегия - преподавателката по търговско право доц. Анета Антонова, пенсионираният съдия от ВКС Евгений Стайков, бившият вътрешен министър и съдия Емил Дечев и бившият депутат от ПП и преподавател по право доц. Васил Пандов.

Общо кандидатите за ВСС от парламентарната квота са 21. 13 от тях са за Съдийската колегия, а 8 за Прокурорската. В рамките на 30 минути всеки представя концепцията си, а после депутатите им задават въпросите. Изслушването на един кандидат продължава час и половина.

За да бъде избран за член на съвета, са нужни 160 гласа. 11 са номинирани от ПБ, осем от ПП, трима от ДБ, един от “Възраждане” и един от депутата от ПБ Румен Миланов.

Кандидатурата на доц. Анета Антонова беше представена от Димитър Петров от “Прогресивна България”. Тя посочи, “че ВСС е длъжен да дава бърз отпор на всяко посегателство върху независимостта на всеки съдия”. “Наличието на корупция и търговия с влияние в съдебната власт е разрушително”, посочи доц. Антонова.

Тя изтъкна, че неформалните кръгове на влияние “Осемте джуджета” и “Нотариуса” са функционирали като паралелна система. “ВСС дължи на обществото осветляване на всички замесени лица”, смята доц. Антонова. Тя се спря и на това, че според ЕК имаме най-голям брой съдии спрямо населението.

“От една страна, казваме, че имаме много голям брой съдии, а от друга - говорим за прекомерна натовареност, но без анализ и прибързани мерки ще се задълбочи проблемът”, заяви Антонова.

Според нея хората, които ще бъдат номинирани за главен прокурор и председател на ВАС, трябва да са от системата и процедурата им по избора да бъде много подробна. От отговорите ѝ стана ясно, че в момента дъщеря ѝ се обучава в НИП за младши съдия и увери, че ще се отзовава, когато решава за нейното назначаване.

Вторият изслушан кандидат беше доскорошният депутат от ПП доц. Васил Пандов. Въпросите към него логично се въртяха около това дали още е в партията, на което той обясни, че е подал заявление за напускане.

“Факт е, че съм бил член на политически кабинет на министерство, бил съм в Надзорния съвет на НЗОК. Публичната ми дейност е атестат за моята позиция. Имам достатъчна убеденост в каузите, на които вярвам. При избора на кандидати, чиято позиция е празен чек, може да се окаже, че този чек е попълнен от някого”, обясни той. До редакционното приключване на броя продължаваше изслушването на Евгений Стайков и Емил Дечев.