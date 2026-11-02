Външно командирова чиновници в 60 страни, за да гласуват 100 хил. българи зад граница

Комисиите там са от 5 до 9 членове според големината на секцията

МВнР праща от 25 години хора да помагат, но от края на 2022-а става задължително да излъчи държавен служител във всяка СИК

През април навън взеха двойни възнаграждения, новата ЦИК обаче резна парите им до размера на тези в България

613 секции в 60 държави - толкова бяха местата за гласуване зад граница. И във всяка от тях по закон едно място е резервирано за държавен служител, който да помага за организацията на вота и да намали тежестта за местните общности.

Това не означава автоматично, че 613 чиновници са били командировани за изборите навън. Но броят им не бе и малък.

За да се намалят и без това големите разходи (включително самолетни билети и дневни), МВнР прилага комбиниран подход. На някои места бройките се попълват с изпращане в краткосрочна вътрешна командировка на служители от посолството или консулството в съответната държава. Където няма такава възможност, се пращат хора от централната администрация в България.

Най-голям брой избирателни секции зад граница този път бяха разкрити в Обединеното кралство - 82, в Турция - 78, в Германия - 70, а в Испания бяха 67. По традиция имаше и в по-екзотични и далечни дестинации.

За да се разкрие секция, беше необходимо до 29 септември да са подадени поне 40 заявления за гласуване. Мисиите ни зад граница са длъжни да отворят такива и там, където в последните 5 години вече е имало секция и са гласували поне 100 избиратели.

Общо бяха подадени 39 194 заявления, а малко над 107 000 отидоха до урните тази неделя. С две машини гласуваха на този вот сънародниците ни в посолството в австрийската столица Виена. СНИМКА: ДОНЧО НЕШЕВ

Но на доста места очакванията за броя избиратели се разминаха с появилите се. В единствената секция в Подгорица на балотажа се отчетоха 18, в тази в Минск - 25-ма, а в Окланд, Нова Зеландия, бяха 110.

25-има българи са пуснали бюлетини в Прилеп, Северна Македония. В Кочани, където се води делото срещу момичето с български паспорт Ива Михайлова, са гласували 38. Там обаче има интересен казус - местната СИК имала списък от 43 имена, но нито един от тях не се явил. Всички, упражнили гласа си, са дописани под черта - т.е. дошли са на място, без да подават заявления, а тези, които са подали, така и не са гласували.

Любопитна е ситуацията и в Унгария. В секцията в посолството в Будапеща са минали 309 души, които са гласували на машина. В град Егер обаче

явно са гласували само членовете на комисията

- това е единственото обяснение да са отчетени едва 7 гласа, всички дописани под черта. Четирима от тях са пуснали “Не подкрепям никого”. Два гласа са за Андрей Гюров и един за Илияна Йотова.

Изпращането на държавни служители от България за организиране и подпомагане на изборния процес в чужбина започва преди около 25 години. Тогава - през 2001 г., има засилен интерес към парламентарния и президентския вот и по-малките дипломатически представителства не могат сами да покрият организацията. До 2022 г. МВнР осигуряваше свои представители, без да има императивно изискване във всяка една секция да присъства държавен служител. За вота през 2023-а в закона се записа това задължително представителство.

Една секционна комисия зад граница се състои от минимум петима членове. Броят се определя от предварителния списък на избирателите. Ако в списъка фигурират до 500 избиратели, членовете са максимум 7.

При по-голям брой може да набъбнат до 9 членове.

И тук важат правилата за секциите в България,

т.е. следва се съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. Нито една партия няма право на мнозинство в СИК, а трите ръководни позиции (шеф, заместник и секретар) трябва да са от квотата на различни формации.

Разликата е, че във всяка задгранична секция участва и този един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него зам.-министър. Това

трябва да е държавен служител или лице, работещо по трудово правоотношение в държавната администрация

. За президентския вот министър Велислава Петрова трябваше да представи предложенията си до 8 октомври. Отделно МВнР изготвя и списък с резервни членове, ако някой титуляр не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ЦИК.

След “приспадането” на позицията за пратеника на държавата партиите разпределят останалите места. Ако някоя парламентарна сила не попълни своята квота,

жребий определя място за партия или коалиция, останала извън НС,

но участвала в консултациите за определяне на СИК.

Ако и тогава има незаети места, 12 дни преди вота (в сегашния случай - до 12 октомври) предложения за попълването трябва да направят ръководителите на съответните дипломатически/консулски представителства или такива да дойдат от МВнР. “Предложенията може да се правят въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна, които се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства”, пише в правилата на ЦИК.

Възнагражденията на хората от СИК са еднакви и за тези, които правят избори у нас, и за колегите им в чужбина. Останалите разходи на комисиите зад граница са за сметка на съответната партия или коалиция, предложила свой човек.

Външно отговаря за командировъчните

на хората, които са предложени от министъра или заместника му.

Запознати сигнализират, че обикновено тези държавни служители заминават още преди първия тур на вота и остават след втория, сега - до 2 ноември. Което означава и съответните разходи за хотел повече от седмица. Сметката набъбва и от местата, на които България трябва да наеме помещение за провеждане на изборите.

За парламентарния вот през пролетта членовете на СИК в чужбина получаваха повече от колегите си тук.

През април шеф на СИК зад граница взимаше 355 евро,

заместникът му - 300, а останалите членове по 260 евро. Сега са уеднаквени и по света и у нас шефът взима по 185 евро, заместникът и секретарят - по 170, а членовете по 156 евро.

И в чужбина, както и в страната машини има само в секции с над 300 избиратели. Така в близо 1/3 от местата за гласуване се разпрати техника (242 от 613 секции). По закон обаче се пращат и хартиени бюлетини според броя на избирателите.

530 на държавни разноски за вота преди три години, 380 - преди пет

През 2011 г. за първия и втория тур на президентските избори Министерството на външните работи съобщи, че е командировало зад граница 129 служители. Основната част от тях, 115, бяха насочени към Република Турция. Тогава по решение на ЦИК в чужбина бяха открити 161 избирателни секции в 58 държави. По заявка на министерството за изборите зад граница бяха отпечатани и разпратени 300 000 бюлетини.

През октомври 2014 г. от общо 2140 членове на секционни избирателни комисии в чужбина около 600 бяха представители на партии, а близо 1000 бяха от българските общности зад граница. С вота зад граница тогава бяха ангажирани 162 души от дипломатическите и консулските представителства на България, командировани бяха 151 служители на Централното управление на МВнР, а 237 бяха представителите на държавната администрация от различни министерства, Министерския съвет и президентската администрация.

За юлските парламентарни избори през 2021 г. броят на местата за гласуване зад граница скочи с 68% спрямо вота през април. МВнР отчете рекордните 784 секции в чужбина, заради което командирова 380 души, като остави останалите места за партиите и местните български общности.

За парламентарния вот на 2 април 2023 г. извън България имаше 737 секции в 61 държави по света. Това бяха и първите избори, указващи задължителните места за държавни комисии в комисиите зад граница. Тогава МВнР командирова над 530 свои служители. За обезпечаването на вота зад граница бяха изпратени 500 хиляди бюлетини и над 240 машини за гласуване.