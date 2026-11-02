Сметната палата сезира НАП по сигнала за полетите на Пеевски, проверката не е приключила

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Сметната палата е сезирала Националната агенция за приходите във връзка с подадения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сигнал за конфликт на интереси по отношение на Делян Пеевски, съобщиха от институцията.

Пеевски е народен представител в 49-о, 50-о 51-о и 52-о Народно събрание, и в това му качество – лице, заемащо публична длъжност по Закона за противодействие на корупцията (отменен), Закона за Сметната палата (отменена разпоредба на чл. 74, ал. 1, т. 2) и Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности (ЗПКЛЗПД - в сила от 05.06.2026 г.), уточняват от палатата.

Решението за образуване на производство е взето от Сметната палата след подаден на 31 юли 2026 г. сигнал от Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот.

Проверката обхваща тригодишен период назад, съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Проверката на декларациите за имущество и интереси все още не е приключила.