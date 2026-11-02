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Майка от Пловдив пробва да качи детето си на самолет с фалшива декларация от баща му, хванаха я

Никола Михайлов

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Опашки на летище "Пловдив". Снимка: Фейсбук/Plovdiv Airport - Летище Пловдив

Не е подведена към наказателна отговорност за създаването на неистинския документ, а само за използването му пред полицай

Полицай хвана 29-годишна майка, която опитала да изведе детето си извън България през Летище Пловдив, използвайки фалшива декларация за позволение от баща му. 

На 6 септември 2024 г. жената, която има постоянен адрес в Града на тепетата, но живее във Великобритания, се намирала на аерогарата. Представила на служителя декларацията, според която бащата на сина ѝ е дал своето съгласие малолетния им син да пътува извън България с майка си. Оказало се обаче, че нито подписът на другия родител е автентичен, нито нотариалното удостоверяване на същия. 

Повече от 2 г. по-късно жената застанала пред Районния съд в Пловдив, за да отговаря по обвиненията в използване на неистински официален и частен документ, като обаче не е била привлечена към наказателна отговорност за създаването им. Признала си и сключила споразумение с прокуратурата, като договорила 3-месечна условна присъда с 3 г. изпитателен срок. Трябва да плати 163,30 евро разноски по делото. 

Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Опашки на летище "Пловдив". Снимка: Фейсбук/Plovdiv Airport - Летище Пловдив

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