Обявиха 3 ноември за неучебен ден във Варна заради лошото време

Утрешният ден, 3 ноември, ще бъде неучебен за всички училища на територията на община Варна. Решението е взето от местната власт след постоянен контакт с Министерството на образованието и науката (МОН) през последните часове.

Мярката е предприета с оглед очакваното усложняване на метеорологичната обстановка, като е преценено, че обявяването на неучебен ден ще създаде най-малко затруднения за жителите на града, съобщиха от МОН.

Официалната информация за решението на общината е постъпила в МОН след 17:30 ч. Постъпващите сигнали от Варна показват, че съществува реален риск не всички ученици, родители и учители да бъдат своевременно уведомени за промяната в организацията на учебния процес. Именно поради тази причина е преценено денят да бъде обявен за изцяло неучебен за целия град.

По данни на НИМХ между 8 и 14 ч днес в морската столица са паднали близо 77 литва дъжд на кв. м. Според прогнозите на метеоролозите утре се очаква същата ситуация. Затова по разпореждане на кмета Благомир Коцев до утре на обяд трябва да бъдат взети всички необходими мерки за подготовка на града за очакваните валежи. 3 екипа ще дежурят през тази нощ, а за утрешния ден са осигурени 8 екипа, включително с изнесени дежурства.