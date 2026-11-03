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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23855626 www.24chasa.bg

Българската армия приема първите бойни машини “Страйкър” за пехотата

Александра Николаева
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Българската армия приема първите бойни машини “Страйкър” за пехотата Снимка: 24 часа

министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще приемат във военния завод във Велико Търново първите бойни машини "Страйкър" за сухопътните ни войски. Сглобяването и окомплектоването на машините се извършва във военния завод "Терем - Ивайло".

Договорът е за доставка на 183 бойни машини и първоначално беше сключен за 1,37 млрд. долара, но през лятото Народното събрание одобри актуализация с още около 40 млн. долара, заради поскъпването и инфлацията.

В края на октомври министърът на отбраната и посланикът на Канада обсъдиха ускоряване на доставките на "Страйкър"-ите и създаване на учебен център за пилоти у нас.

През лятото при посещението си във великотърновския военен завод министър Стоянов посочи, че предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата "Страйкър", съобщава БНР. Това ще гарантира дългосрочни способности за поддръжката на машините след доставката на всички 183, предвидени в сключения договор, и ще осигури тяхната надеждна експлоатация в бъдеще, подчерта военният министър.

Българската армия приема първите бойни машини “Страйкър” за пехотата

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