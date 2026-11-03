34 пожара гасиха огнеборците за денонощие, реагирали на 160 сигнала в страната

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Общо 160 сигнала за произшествия са получили пожарните екипи в страната през изминалото денонощие. Огнеборците са потушили 34 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

При 15 от пожарите са нанесени материални щети, като четири са възникнали в жилищни сгради. Други 19 са ликвидирани без материални загуби. Няма загинали или пострадали хора.

През последните 24 часа са извършени и 117 спасителни и помощни операции. Девет от тях са били свързани с наводнения, а 13 – с катастрофи. Регистрирани са и девет фалшиви сигнала.

Междувременно опасно време се очаква в голяма част от страната. Заради обилните валежи Националният институт по метеорология и хидрология обяви червен код в пет области – Варна, Добрич, Смолян, Кърджали и Хасково.

Оранжев код е в сила за 19 области, сред които Монтана, Враца, Плевен, София-област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Габрово, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Търговище, Шумен и Силистра.

Предупреждение от първа степен – жълт код, е издадено за Видин, Кюстендил, Перник и София-град.