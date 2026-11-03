Цветан Цветанов: Бойко Борисов се делегитимира пред избирателите на ГЕРБ по време на президентската кампания

Десните избиратели не припознаха Андрей Гюров за свой кандидат. Това заяви бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в ефира на Би Ти Ви.

По думите му двете парламентарно представени сили, които имаха добър резултат на парламентарните избори - Герб и ДПС не издигнаха кандидати за президент, което е фактор за ниската избирателна активност на вота за държавен глава.

Според Цветанов гласовете на ГЕРБ и ДПС в по-голямата си част са отишли за Илияна Йотова. По-рано той обясни, че това е породено от дългогодишната конфронтация на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" с тези две политически сили.

Наред с това бившият вътрешен министър посочи, че Гюров не е успял да мобилизира по-широк вот и подкрепата за него се е консолидирала основно около твърдите ядра на избирателите на ПП-ДБ, което обяснява защо кампанията му е била толкова агресивна.

Относно дебата между Йотова и Гюров, Цветан Цветанов го определи като решаващия фактор и ключа към убедителната победа на кандидата на "Прогресивна България". Според него Йотова е победила с голямо превъзходство, показвайки спокойствие и добра подготовка, докато Гюров е бил неподготвен по икономическите въпроси, забравял е мисълта си на няколко пъти и на шест пъти му е останало неизползвано време - гаф, който Цветанов приписва на щаба му.

Той също така посочи, че Бойко Борисов се е делегитимирал пред симпатизантите и членовете на ГЕРБ поради изпращането на объркващи и различни послания по време на кампанията за президент. Той изтъкна, че подкрепата за Гюров, която лидерът на ГЕРБ даде в последния момент, допълнително е объркала симпатизантите му.

По думите му Борисов е подходил тактически - при успех на Гюров е щял да заяви, че е помогнал във финалната права, а при загуба е щял да се оправдае с това, че подкрепата е била потърсена твърде късно. Бившият вътрешен министър посочи, че решението на Борисов да действа на финалната права е било с цел да се извлече някакъв политически дивидент, независимо от резултата.

Цветанов определи като тревожно това, че ако има сега парламентарни избори, ГЕРБ ще бъде под 300 000 гласа. Той предупреди, че местните структури на партията вече са разколебани и може да търсят алтернатива на местните избори през 2027 г.

"Затова излизам на преден план със съответната платформа "Заедно за силна община" и в момента съм в много динамична комуникация с почтените и стойностните членове и симпатизанти на ГЕРБ, които съм убеден, че ще могат да припознаят тази широка платформа, която ще обедини и други представители на други политически сили", каза още бившият вътрешен министър и настоящ лидер на "Републиканци за България".

Цветанов поясни, че платформата няма да бъде изградена на конфронтационен елемент, а на елемента, който дава възможност на местните хора и инициативи сами да номинират кандидатите си и да създават синергията в кампанията, а не на партийното спускане от централите при подреждането на листите и избора на кметове.