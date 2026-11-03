Димитър Петров: Илияна Йотова проведе позитивна кампания

Тълкувам го като вот на доверие не само към политиката, която води "Прогресивна България", но и като вот на доверие към Илияна Йотова. Така Димитър Петров от "Прогресивна България" коментира пред Нова тв резултатите от президентските избори в страната.

Според него Илияна Йотова е провела позитивна кампания, която е била насочен към хората. Според него победата на президента се дължи и на мобилизацията, която "Прогресивна България" е успяла да направи.

По отношение повишението на цената на газа, Петров, обяви, че не трябва да се обвърза поскъпването на природния газ с цената на парното за битовите потребители. Той допълни, че цената на природния газ у нас остава по-евтина от тази на международните пазари.

Петров заяви, че от "Прогресивна България" няма да водят преговори с ГЕРБ и ДПС за нови членове на ВСС.