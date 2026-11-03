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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23855775 www.24chasa.bg

30 катастрофи за денонощие в страната, двама души загубиха живота си

Мария Райчева
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Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Тежка равносметка на пътя за последните 24 часа – двама души са загубили живота си, а други 39 са пострадали при общо 30 катастрофи в страната. Данните са на Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани 30 пътни инцидента, всички с леки последици. Няма ранени и тежки произшествия в столицата.

От началото на ноември катастрофите са 40. При тях са загинали трима души, а 55 са получили наранявания.

Общият брой на пътните произшествия от началото на годината вече достига 5813. Жертвите са 416, а ранените – 7205.

Сравнението с реалните данни за същия период на 2025 г. показва увеличение с 41 на броя на загиналите при катастрофи.

Полицейска кола

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