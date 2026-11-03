Никола Минчев: ПП и ДБ остават най-близки политически съратници

Резултатът от президентските избори е разочарование за „Продължаваме промяната – Демократична България", но положителното е, че кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев е успяла да разшири подкрепата за политическата общност. Това заяви в „Денят започва" по БНТ евродепутатът Никола Минчев, избран от листата на ПП-ДБ. По думите му работата в Народното събрание продължава по досегашния начин, въпреки резултата от вота. Минчев отчете като положителен факт увеличението на подкрепата за кандидат-президентската двойка спрямо резултатите, които ПП и ДБ са постигнали на предходните парламентарни избори.

„Всеки, който участва в избори, включително и в президентски, нормално е да се бори за победата. Когато не я постигне, има разочарование. Но извън това положителното е, че видяхме ръст на гласовете, който успя да постигне кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев спрямо това, което ПП и ДБ заедно успяха да съберат като електорална подкрепа през април. Смятам, че те самите като двойка успяха да разширят периферията, която „Продължаваме промяната" и „Демократична България" имат", каза Минчев.

Евродепутатът смята, че Андрей Гюров трябва да продължи да бъде ангажиран с политиката, но решението за бъдещата му роля зависи от самия него.

„От моя гледна точка бих казал, че ще се радвам и смятам, че е добре Андрей Гюров да остане ангажиран в политиката, както беше и преди да отиде като подуправител в БНБ, сега да остане в активната политика. Но вече под каква форма – на първо място той самият трябва да каже какво е неговото желание", коментира Минчев.

Според него след приключването на президентските избори трябва да започне и разговорът за предстоящите местни избори. На въпрос дали е част от отбора на Андрей Гюров, Минчев отговори, че двамата се познават от началото на политическата си кариера и винаги са били в един политически отбор.

„В контекста на президентските избори всички бяхме в една лодка или в един отбор. Аз съм бил член на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев, така че и на това основание мога да кажа, че съм от отбора на Андрей Гюров. Ние се познаваме от началото на политическата си кариера, бяхме заедно и в 47-то Народно събрание и бих казал, че винаги сме били от един отбор."

Минчев коментира и отношенията между „Продължаваме промяната" и „Демократична България", след като двете формации вече функционират като самостоятелни политически субекти. Според него е нормално между тях да има идейни различия и противопоставяне, но това не променя факта, че остават най-близките политически партньори.

„В различни политически субекти е съвсем резонно да има и най-малкото идейно противопоставяне, защото иначе се поставя въпросът защо тогава сте отделно, а не сте заедно, ако няма никаква разлика. Така че мисля, че в рамките на разумното е това противопоставяне между „Продължаваме промяната" и „Демократична България", доколкото се вижда, че има някаква идеологическа отлика. Иначе и ПП, и ДБ си остават, най-близки политически съратници в една доста трудна политическа обстановка в страната", каза Минчев.

По думите му разликата между двете формации се изразява основно в идеологическото им позициониране. Според него „Демократична България" е по-дясна формация, докато „Продължаваме промяната" се позиционира по-скоро в центъра. Минчев заяви още, че не смята, че кампанията на кандидат-президентската двойка е била насочена към озлобяване срещу основните политически опоненти. Относно критиките след изборната загуба той посочи, че вътрешният анализ е необходим, но трябва да се проведе първо в рамките на политическите формации.

Никола Минчев, евродепутат, Обнови Европа/ ПП-ДБ: „Здравословно е да има критика. Дори когато човек спечели изборите, в крайна сметка винаги има място за подобрение и трябва да се търси какво е можело да бъде направено по-добре. Когато изборите не са спечелени, също ми се струва съвсем разумно да има такъв разговор. Не казвам персонално кой е виновен, но е добре да се обсъди какво е можело да бъде направено по-добре както от политическите сили, които подкрепят кандидатурата, така и от самите кандидати. Смятам обаче, че този разговор е хубаво да се случи поне на първо време във вътрешен формат, а не веднага публично пред камерите."

В разговора беше коментирана и позицията на Европейския парламент за атаките с дронове и сигурността в Черно море, както и критиките на президента Румен Радев към българските евродепутати, подкрепили документа. Никола Минчев защити правото на представителите на България в Европейския парламент самостоятелно да определят позициите си, без да се съобразяват с указанията на правителството.

„Българските евродепутати имат право сами да преценят каква е правилната позиция, без да се допитват до българското правителство, защото мандатът на евродепутата не произтича от пълномощия, дадени от правителството. Той произтича от това, което избирателите са ни възложили. Ако интересът на България е каквото каже Румен Радев и ние да го повтаряме като думи в Европа, съжалявам, но аз това не го смятам за правилно. Това е моето мнение", заяви Минчев.

Той определи българската реакция на случващото се в Черно море като неадекватна. Според него проблем е било както непосочването на агресора, така и последвалите коментари, които са могли да бъдат разчетени като обвинения към Румъния.