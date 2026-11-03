Петър Витанов: Бюджетът ще бъде представен в петък

Не сме започнали да преяждаме с власт. Това заяви депутатът от ПБ Петър Витанов пред БНТ.

Той поясни, че до края на отоплителния сезон няма да се вдига цената на тока и парното - до 30 юни 2027 г. Разликата в цената на газа и на тока ще бъде покрита от фонд СЕС ("Сигурност на електроенергийната система" - б.р.)

"Добре че е АЕЦ "Козлодуй", за да имаме енергия на конкурентни цени (на тока)", каза той.

По думите на Витанов "изборите нагнетиха напрежението, но когато става въпрос за ВСС, той се надява да има нормален диалог".

"Започнахме с правила за избори на ВСС, около които се обединиха всички политически партии. Следваща стъпка беше да очертаем профила на кандидатите. Изчакахме предложенията за новите правила от неправителствения сектор, обсъдили сме имената, които идват от неправителствения сектор. Надявам се, вече по същество да протече изслушването. Ако има нещо притеснително в биографиите им, то ще бъде обсъдено", заяви Витанов.

"Изборът на главен прокурор е процес, това е следваща стъпка, първо трябва да изберем ВСС, който да даде начало на жадуваната съдебна реформа, заяви Витанов. Той уточни, че изборът на нов главен прокурор ще започне през пролетта. Видели сме трансформации месеци след избора за ВСС", допълни депутатът.

Бюджетът ще бъде представен в петък. Да, наистина 5 дни след изтичане на срока, заяви Петър Витанов.

Той обясни забавянето с продължилите по-дълго от очакваното разговори и преговори с Европейската комисия. По думите му бюджетът е бил изпратен в срок до ЕК, но все още се обсъждат параметрите му.

Витанов посочи, че разговорите са свързани и с необходимостта от ограничаване на бюджетния дефицит. Според него окончателните данни на Евростат показват, че дефицитът за 2025 г. е 4,1%, но с отчитането на авансово иззетите печалби на банките и дивидентите на публичните компании реалният размер достига 4,8%.

„Целта на Европейската комисия е да намали този дефицит възможно най-много", заяви Витанов . Той уточни, че в преговорите се обсъждат както разходите, включително социалните, така и възможностите за увеличаване на приходите в бюджета.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България" изрази очакване разговорите да приключат положително и бюджетът да бъде представен до края на седмицата.