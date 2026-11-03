Командироването във фокуса на правната комисия във втория ден от изслушването за ВСС

Командироването, отводите, съдебната карта бяха сред темите, които занимаваха кандидатите за ВСС от парламентарната квота и членовете на правната комисия, която втори ден изслушва номинираните за Съдийската колегия. В понеделник бяха изслушани четирима - преподавателката доц. Анета Антонова, бившият депутат доц. Васил Пандов и съдиите Евгений Стайков и Емил Дечев. Гласуването ще бъде на 19 ноември. 13 са номинирани за Съдийската колегия и осем за Прокурорската.

Във вторник първи своята концепция представи доц. Иван Ранчев от Апелативен съд - Пловдив, който е и преподаватал в Пловдивския университет. Той е номинация на "Прогресивна България". В началото на изказването си си спомни, че през 1991 г. се наложило да чака два месеца изграждането на ВСС, за да бъде назначен.

Доц. Иван Ранчев (вляво) и адвокат Петьо Славов Снимка: Николай Литов

Един от въпросите, които се поставят на всички кандидати, е какъв трябва да е профила на главния прокурор. Според Ранчев главният прокурор трябва да е от средите на прокурорите и следователите. На втори план било да е външен на системата. Ако кандидатите бъдат проучвани предварително за зависимости, щяло да бъде добре, смята Ранчев. "Добре е на бъдещия кандидат да се създаде един психологически профил. Някои колеги загубиха връзка с масите", обясни той.

Ранчев критикува пловдивския район, че през последните години бил на т. нар. вечни началници. И обясни, че се стигнало до куриозни случаи, при които общите събрания на съдиите подкрепят и двамата кандидати.

Съдия Михаил Малчев на изслушването Снимка: Николай Литов

Той посочи и, че сред магистратите има такива, които придобивайки статут на несменяемост, спират да се квалифицират. И обясни, че е против закриването на съдилища. Можело да се търси вариант за сливане, но не и закриване.

Ранчев се спря и на ситуацията в Ивайловград, където съдията беше само един. Той идвал от друго населено място и за него се оказало, че е по-лесно да минава през Гърция, за да се стигне до Ивайловград.

Ранчев припомни и че е гледал мярката на момчето, което уби майка си преди дни. Обясни, че от прокуратурата имали затруднения да направят психиатришчна експертиза на детето. Това беше обяснено в контекста, че експертизите са много скъпи.

Депутатите трябва да изслушат само във вторник девет кандидати за Съдийската колегия. Снимка: Николай Литов

На въпрос на Стою Стоев от ПП, задаван към всички кандидати, дали познава Сотир Цацаров, Георги Чолаков и Борислав Сарафов отговори: „Не познавам Георги Чолаков, не познавам Борислав Сарафов. Познавам лично Сотир Цацаров – от 1998-1999 г. в Окръжен съд – Пловдив и дори първоначално бяхме в един състав. Контактите ни приключиха, когато бях член на УС на ССБ и съюзът се обяви против този избор. Имаше и малко негативни моменти, няма да навлизам, но са преодолени", каза Ранчев.

Ранчев разказа, че получавал покани за най-различни събития, клубове, но не ги приемал.

Петър Петров от "Възраждане" го попита защо е кандидат от парламентарната, не от професионалната квота. Ранчев призна, че няма физическата възможност да обикаля страната за предизборната си кампания, ако бъде излъчен от професионалната квота. Призна, че за него предложението дошло в началото на септември, неочаквано.

Депутатите трябва да изслушат само във вторник девет кандидати за Съдийската колегия. Снимка: Николай Литов

Номиниран от ПБ е и Калин Баталски, който е шеф на Окръжен съд - Перник, доктор по авторско право и преподавател в Юридическия и Стопанския факултет на Софийския университет. Бил е кандидат и преди 10 години. Той беше питан за вечните началници. Обясни, че ако административният ръководител е подкрепен от Общото събрание, не виждал защо да не получи втори мандат. Самият Баталски е бил два мандата щеф на Районния съд в Радомир, а после на окръжния съд в Перник. Той обърна внимание, че имало и административен капацитет, който се създавал с години усилия. Баталски посочи, че имало и малки съдилища, където нямало нито един кандидат. И той даде пример със съда в Ивайловград, където съдията напусна.

Надежда Йорданова от ДБ засегна темата за прекалено големия брой съдийски отводи, които спрямо 2023-а са нараснали с 53%. И даде за пример масовото отвеждане на съдии от Районен съд - Перник по мярката за неотклонение на прокурорския син.

"Ако съдията има лични съображения, няма как да го задължим да гледа делото", обясни Баталски.

Издигнат от "Прогресивна България" е и третият изслушан днес кандидат - доц. Марин Малчев, кандидат за Съдийската колегия. По време на изслушването стана ясно, че писмено е отговорил на над 70 въпроса. Той определи ситуацията в съдебната система като тежка, а доверието спадало. Малчев изтъкна, че 17 години от стажа му е в съдебната система. "Автобиографията му била интересна", защото работил в седем съдилища - малки и големи, много натоварени. "Богатият опит го мотивирал" да се кандидатира за ВСС.

Проблемите можели да се решат само с еднакви стандарти и последователна работа. Съдийската колегия щала да попадне в неблагоприятна среда, а всички юристи очаквали бързи действия. Надежда Йорданова от ДБ обяви, че седем години от неговия опит е в командировка, като от три години е в Апелативен съд - София.

Малчев обясни, че последното му командироване продължило повече от стандартите. Самият той каза, че ако конкурсните процедури приключват, нито един съдия няма да бъде командирован повече от година. Той повече от пет години чакал да приключи конкурса за Апелативния съд в София, но това още не е факт. И обеща, че ако бъде избран за ВСС, ще работи конкурсите да приключват между шест и девет месеца.

Велислав Величков от ПП го упрекна, че отговорът му бил формален и обяви, че Малчев не бил спечелил нито един конкурс като съдия. И го попита в кой съд е развил своите способности и защо се е случвала обиколката по съдилищата.

"Командирован съм на различни места за кратки срокове, защото това е стандарта. Командирован съм по предложение на административните ръководители", обясни Малчев. Той посочи, че в СГС е бил във възивните граждански дела, на седмица разглеждал по 7-8 дела. И попита кой колега или адвокат се е оплакал от него. "Посочете кое сканадално решение съм постановил", попита той. И добави, че на пръстите на двете му ръце се броят забавените повече от два месеца дела.

Велислав Величков обясни, че не напада кандидата, а му задава въпроси. Малчев пък обеща на всеки три месеца да се отчита, ако бъде избран за член на ВСС и да обявява възнаграждението си.

Стою Стоев го пита дали познава Цацаров, Чолаков и Сарафов. Малчев каза, че на живо никога не е виждал и нито пък е контактувал някога с Цацаров, Гешев, Сарафов. Декларирал е, че брат му Марин Малчев е шеф на Софийската районна прокуратура. Що се отнася до Чолаков го виждал на събития на административните съдилища. Преди три дни го видял на общото събрание на съдиите за избор на ВСС от съдебната квота.

Малчев обяви, че не познава никого от групите за влияние - Краьо Черничкия, Петьо Петров, Нотариуса.

Малчев обяви, че е за промяна в конституцията, свързана с децентрализацията на прокуратурата. Според него за тази цел трябва да се включат най-добрите конституционалисти.

Той е на мнение, че трябва да се даде възможност на юридическите факултети, неправителствените организации, адвокатурата да правят публични номинации. Не бивало да е само един кандидат, добре било и министърът да направи номинация.

"Категорично не следва да е авторитарен персонаж", обясни Малчев.

До 15 часа бяха изслушани трима кандидати от девет планирани за днес.

Предстои да бъдат изслушани адвокат Петьо Славов, адвокат Силвия Цанова, адвокат Таня Радуловска, адвокат Цвета Рангелова, която доскоро беше депутат от "Възраждане" и съдията от Софийския апелативен съд Цветко Лазаров.