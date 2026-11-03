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Блъснаха 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

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10-годишно дете е пострадало при пътен инцидент снощи около 20 ч. в Горна Оряховица.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишен месен жител, е блъснал пресичащото на пешеходна пътека дете. То е откарано във великотърновската болница и настанено за лечение с фрактура на крака, съобщиха от полицията.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

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