Разширяват разделното събиране в София с още 900 точки

Васил Терзиев подписа нови 5-годишни договори

Въвеждат по-високи изисквания за обслужване на цветните контейнери, GPS контрол и санкции при неизпълнение.

Близо 900 нови точки с цветни контейнери и над 3,6 милиона литра допълнителен обем за разделно събиране на отпадъци от опаковки ще бъдат осигурени в София. Това е една от основните промени в новите 5-годишни договори, които Столичната община подписа с трите лицензирани организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки – „Екопак България", „Екобулпак България" и „Булекопак".

Договорите предвиждат по-гъста мрежа от контейнери, по-удобни съдове, по-добра организация на обслужването и засилен контрол върху операторите, съобщиха от общината.

„Над половината от отпадъците, които изхвърляме в сивите контейнери, могат да бъдат рециклирани. А всеки тон отпадък в сивите кофи струва на софиянци над 200 евро за събиране, транспортиране и обработка", заяви кметът Васил Терзиев.

Според него “повечето софиянци не знаят, че вече са платили за управлението на отпадъците от опаковки чрез цената на продуктите. Когато тези опаковки попаднат в сивия контейнер, плащаме отново – през разходите на общината".

С новите договори обемът на цветните контейнери в София се увеличава с близо 36%. През 2025 г. в столицата са събрани близо 30 000 тона отпадъци от опаковки. При запазване на сегашната ефективност на системата разширението създава потенциал това количество да достигне около 41 000 тона годишно.

Това означава близо 11 000 тона допълнителни отпадъци, които могат да бъдат насочени към рециклиране вместо към контейнерите за смесени битови отпадъци. При разход от над 200 евро за събиране, транспортиране и обработка на тон смесен отпадък потенциално избегнатите разходи могат да надхвърлят 2 млн. евро годишно, смятат от общината.

Зад въвеждането на новите изисквания стоят две години работа, обжалвания, съдебни спорове и трудни преговори. След проведени преговори Столичната община и организациите постигнаха споразумение, което позволи подписването на новите договори и запазването на по-високите стандарти за услугата.

Сега в голяма част от районите се предвижда по един контейнер на всеки 400 жители при нормативно изискване за един на 550 жители. Освен това съществуващите контейнери ще се сменят с нови с вместимост 1700 литра и над 80% по-големи отвори, които ще улеснят изхвърлянето на кашони и обемни опаковки. Въвеждат се графици за търговските обекти, които генерират големи количества картон и опаковки, за да се намали натоварването върху кварталните контейнери. Ще има и GPS проследяване в реално време на специализираните автомобили чрез системата на Столичния инспекторат. Договорите предвиждат финансови санкции при неспазване на графиците, некачествено почистване около съдовете и нарушения на изискванията за контрол и проследяване.

От началото на октомври Столичният инспекторат е съставил 35 акта и е наложил 149 глоби с фиш на физически и юридически лица за нарушения, свързани с изхвърляне на рециклируеми отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, както и за оставяне на едрогабаритни отпадъци извън графика или на неразрешени места.

Най-много нарушения са установени в районите „Триадица", „Сердика", „Средец", „Люлин" и „Надежда".

„Неудобната истина е, че повече контейнери и по-добра организация няма да бъдат достатъчни, ако продължаваме да изхвърляме кашони в сивите кофи или да оставяме отпадъци безразборно около тях. Поради това затягаме и контрола върху нарушенията", подчерта Терзиев.

Столичната община подготвя и промяна в модела за разделно събиране в „Кремиковци" и „Овча купел", които не са включени в новите споразумения с трите организации.

Заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков внесе доклад до Столичния общински съвет с предложение за промяна на досегашния модел за двата района. Предлага се отпадане на изискването дейността да бъде възложена на общинското дружество "Софекострой" и отмяна на предходното решение за разходване на общински средства за закупуване на контейнери и специализирана техника.

Целта е да се създаде възможност за избор на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по общите минимални изисквания на Столичната община, както и да се гарантират същите стандарти за обслужване, контрол и отчетност, които се въвеждат в останалите райони.

Подготвят се и промени в организацията на събирането на едрогабаритни и строителни отпадъци, които да осигурят по-удобни възможности за гражданите да се освобождават от тях, без да се замърсяват улиците и пространствата около контейнерите.