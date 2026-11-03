Ученици хакнаха електронен дневник, завишиха оценките на 7 паралелки

Ученици от крумовградско училище успели да хакнат електронния дневник и да завишат срочни и текущи оценки по физика, както и да изтрият закъснения в 7 паралелки от VII до X клас. Двама тийнейджъри успели да проследят движенията на ръката на учителката по клавиатурата, докато тя въвеждала паролата си. Паролата се разпространила бързо сред учениците от 7 до 10 клас и много от тях "коригирали" оценките си.

Случаят излязъл наяве на 9 февруари 2026 г., когато дългогодишната преподавателка по физика и астрономия установила, че през личния ѝ профил са правени промени в електронния дневник. Проверка показала, че достъпът е осъществяван от чужди устройства и IP адреси извън училищната мрежа, а оценките са променяни в извънучебно време.

Учителката разнищила случая и уведомила училищния директор. Той обаче я наказал със "забележка" за нарушения при опазването на личните данни и воденето на училищната документация.

Преподавателката обжалвала наказанието в районният съд в Крумовград, който го отменил като незаконосъобразно. Магистратите приели, че няма доказателства за виновно поведение на преподавателката. Според съда тя не е могла да предвиди, че учениците ще научат паролата по движенията на ръката ѝ. Не било доказано и че доброволно я е предоставила или е оставила профила си отключен. Освен това в заповедта за наказанието били установени и други нарушения.

Училището е осъдено да плати 600 евро адвокатски разноски и 30 евро държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кърджали.