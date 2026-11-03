ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Повече пренесени гигабайти, почти същото електриче...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Изслушват кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23856146 www.24chasa.bg

Ученици хакнаха електронен дневник, завишиха оценките на 7 паралелки

Ненко Станев

[email protected]

7320
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Електронен дневник Снимка: МОН

Ученици от крумовградско училище успели да хакнат електронния дневник и да завишат срочни и текущи оценки по физика, както и да изтрият закъснения в 7 паралелки от VII до X клас. Двама тийнейджъри успели да проследят движенията на ръката на учителката по клавиатурата, докато тя въвеждала паролата си. Паролата се разпространила бързо сред учениците от 7 до 10 клас и много от тях "коригирали" оценките си.

Случаят излязъл наяве на 9 февруари 2026 г., когато дългогодишната преподавателка по физика и астрономия установила, че през личния ѝ профил са правени промени в електронния дневник. Проверка показала, че достъпът е осъществяван от чужди устройства и IP адреси извън училищната мрежа, а оценките са променяни в извънучебно време.

Учителката разнищила случая и уведомила училищния директор. Той обаче я наказал със "забележка" за нарушения при опазването на личните данни и воденето на училищната документация.

Преподавателката обжалвала наказанието в районният съд в Крумовград, който го отменил като незаконосъобразно. Магистратите приели, че няма доказателства за виновно поведение на преподавателката. Според съда тя не е могла да предвиди, че учениците ще научат паролата по движенията на ръката ѝ. Не било доказано и че доброволно я е предоставила или е оставила профила си отключен. Освен това в заповедта за наказанието били установени и други нарушения.

Училището е осъдено да плати 600 евро адвокатски разноски и 30 евро държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кърджали.

Електронен дневник

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Изслушват кандидатите за ВСС от квотата на парламента