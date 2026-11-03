Дават на съд мъж от Видин, душил и пребил съпругата си, защото искала развод

31-годишен мъж от Видин е предаден на съд за упражнено домашно насилие над съпругата си, с която са били в процес на развод. Той я нападнал два пъти в рамките на по-малко от месец, като при единия случай я душил, повалил я върху кушетка и я ударил с юмрук в главата. При втория побой я заплашвал и удрял по различни части на тялото, защото настоявал да оттегли молбата си за развод.

Районната прокуратура във Видин е внесла обвинителен акт срещу Ц.Ц., на 31 години, за причиняване на леки телесни повреди в условията на домашно насилие и при продължавано престъпление.

Мъжът и пострадалата Д.Ц. сключили граждански брак през 2019 г. Двамата имат две малолетни деца. От септември 2025 г. обаче били във фактическа раздяла и в процес на развод, като вече не живеели заедно, информираха от следствието.

Първото нападение станало на 16 октомври 2025 г. Жената пристигнала на работното си място – студио във Видин, където я очаквал съпругът й. Още с влизането й той я хванал за якето и започнал да я души с двете си ръце, обхващайки шията й.

Д.Ц. успяла да се освободи, но мъжът отново я сграбчил и я повалил върху кушетка. Притискал я с крак, а с едната си ръка стискал якето й, причинявайки й болка и затруднявайки дишането й. След това й нанесъл удар с юмрук в главата.

През цялото време обвиняемият гневно настоявал да разбере къде е била жената, преди да отиде на работа. Колежка на пострадалата се опитала да спре агресията му.

Още същия ден Д.Ц. потърсила медицинска помощ в Центъра за спешна медицинска помощ. Там била установена повърхностна травма на окосмената част на главата.

По-малко от месец по-късно – на 11 ноември 2025 г., Ц.Ц. отново упражнил физическо насилие над съпругата си. Този път настоявал тя да оттегли молбата си за развод. Мъжът я заплашвал и й нанесъл удари с ръка по главата, шията, лицето, гърдите, гърба и тила.

На жената отново била оказана медицинска помощ, а впоследствие била освидетелствана и от съдебен лекар.

В хода на досъдебното производство са назначени и изготвени аудиотехническа, съдебномедицинска и комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза. Разпитани са и свидетели.

Обвинителният акт вече е внесен в съда, където предстои разглеждането на делото. Обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.