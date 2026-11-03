Над 153 000 нарушения откри Инспекцията по труда за 10 месеца

Близо 3000 души са установени да работят без трудов договор от началото на годината до октомври. Това показват резултатите от контролната дейност на Главната инспекция по труда, която за този период е извършила 40 478 проверки и е констатирала общо 153 655 нарушения.

Повече от половината нарушения – 81 448, са свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Над 71 000 пък засягат трудовите правоотношения, съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ).

При проверките са спрени 836 обекта, площадки, машини и съоръжения заради установени нарушения. От работа са отстранени 109 работници при 85 за същия период на миналата година. Инспекторите са извършили и 792 проверки във връзка с разследване на трудови инциденти, предава БТА.

За първите десет месеца на годината агенцията е издала над 16 920 разрешения за наемане на непълнолетни. Подадени са и 11 искови молби за започване на производства по несъстоятелност срещу работодатели, които забавят заплатите на повече от една трета от служителите си с над два месеца.

Съставените актове за установяване на административни нарушения са 8449. Над 6 млн. евро е общата сума на влезлите в сила наказателни постановления и одобрените споразумения.

Данните бяха оповестени в деня, в който Главната инспекция по труда отбелязва 119 години от създаването си. Държавната инспекция по труда е основана със закон, утвърден от княз Фердинанд и обнародван в „Държавен вестник" на 3 ноември 1907 г.

„Добрата организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд запазва човешкия живот, пести средства, осигурява здраве и безопасност при работа", заяви изпълнителният директор на ГИТ инж. Екатерина Асенова в началото на октомври.