Колекционер плати 1700 евро на чужденец за стари военни вещи, но остана измамен. В понеделник жител на гр. Добринище е съобщил в районното управление в гр. Банско за измамата. Провел е кореспонденция по мобилно приложение на 22.10.2026 г. и 23.10.2026 г. е получил предложение от чужд гражданин да му бъдат доставени с куриер антикварни военни вещи. За тях е превел по банков път сумата от около 1 700 евро, но до момента не е получил номер за проследяване на пратката и вещите.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.209 ал.1 от НК.