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Пансионни училища в Швейцария, Англия или Испания: Изложение за средно образование - 7 ноември в София advertorial icon

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Елате на изложението Средно образование в чужбина на 7 ноември (събота) от 11:00 ч. в Гранд Хотел Милениум София. Участието е безплатно – необходимо е единствено предварителна регистрация ТУК.

Представете си образование, което не просто подготвя децата за следващия изпит, а ги подготвя за живота. Среда, в която откриват своите силни страни, развиват таланти, изграждат увереност и се научават да бъдат самостоятелни. Именно това предлага обучението в международно пансионно училище – съчетание от високи академични стандарти, практически опит и възможности за личностно развитие.

На 7 ноември в Grand Hotel Millennium Sofia ще се проведе BS Fair 2026 – едно от водещите събития в България, посветени на международното средно и пансионно образование. В рамките на събитието ще имате възможност да се срещнете лично с представители на близо 40 престижни пансионни училища от Великобритания, Швейцария, Испания, Германия, Италия, САЩ и други държави.

Ще можете да научите повече за предлаганите академични програми, условията за кандидатстване, възможностите за стипендии, ежедневието на учениците и живота в кампусите. Ще получите индивидуални насоки и отговори на въпросите, които са най-важни за бъдещето на вашето дете. Регистрирайте се ТУК и осигурете мястото си.

Сред училищата, които ще присъстват на събитието:

Сред участващите училища са:

  • St Clare’s, Oxford – международно училище с утвърдена репутация в IB образованието, което предлага вдъхновяваща академична среда и отлична подготовка за прием в университети по целия свят.
  • The Leys School – традиционно британско училище в сърцето на Кеймбридж, съчетаващо високи академични стандарти, богата спортна и творческа програма и индивидуално внимание към всеки ученик.
  • Ardingly College – училище, което съчетава силна академична подготовка с иновации, технологии, наука и възможности за развитие на лидерски умения.

Изложението „Средно образование в чужбина“ се организира съвместно от консултантските агенции Sky Lines и Edlanta.

  • Място: Grand Hotel Millennium Sofia
  • Дата: 7 ноември (събота), 11:00 – 17:00
  • Вход: Безплатен, с предварителна регистрация ТУК
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