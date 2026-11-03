Задържаха трима организатори на канал за трафик на мигранти през България (Снимки)

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Трима души, обвинени за организиране на канал за незаконно превеждане на мигранти през България, са оставени за постоянно в ареста. Те са сред 15-те задържани при специализирана операция на Гранична полиция, Националната полиция и ДАНС, проведена на 29 октомври в София и Пернишка област, предава БТА.

снимка: Гранична полиция

Според разследването престъпната група е превозвала мигранти от българо-турската до българо-сръбската граница. Сред задържаните са основният организатор – гражданин на Афганистан, и двама негови помагачи, съобщиха от МВР.

При акцията са претърсени 10 адреса и пет автомобила. Иззети са огнестрелни оръжия, 178 грама марихуана и 43 грама кокаин, мобилни телефони, пари, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа и SIM карти.

По досъдебното производство, което е под надзора на Софийската градска прокуратура, обвиняеми са двама афганистанци на 33 и 23 години, които постоянно пребивават в България, както и 40-годишен жител на София. На тримата е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража". Разследването продължава.

снимка: Гранична полиция

Миналата седмица от Гранична полиция съобщиха за друга акция, при която са задържани общо 19 души, а четирима са привлечени като обвиняеми за трафик на мигранти.